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Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez Meclis'e geldi

AK Parti Genel Başkan Vekili Yıldırım, Azerbaycan'da geçirdiği trafik kazasının ardından 3 ay sonra TBMM'ye gelerek grup toplantısına katıldı.

Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez Meclis'e geldi
Ekleme: 18.01.2023 - 17:20 Güncelleme: 18.01.2023 - 17:40 / Editör: Ozge Selin
Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez Meclis'e geldi
AK Parti Genel Başkanvekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Azerbaycan programı kapsamında bulunduğu Karabağ'da, 20 Ekim 2022'de kaza geçirmişti.

Kaza sonrası bir gece Bakü'de hastanede müşahede altına alınan Yıldırım, daha sonra İstanbul'a getirilerek Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi gördü.

Saçlı derideki doku kaybı ve kırılan 2 kaburgası dolayısıyla başarılı ameliyat geçiren Yıldırım, kısa süre sonra taburcu edildi.

3 ay sonra Meclis'e geldi
Binali Yıldırım, kaza nedeniyle partisinin grup toplantılarına katılamamıştı.

Bugün TBMM'de gerçekleştirilen AK Parti grup toplantısına katılan Yıldırım'ı, milletvekilleri ve partililer karşıladı.

Çiçeklerle karşılandı
Vekiller tarafından Yıldırım'a çiçek verilerek geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

İlgiyle karşılanan Binali Yıldırım, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte toplantı salonuna yürüdü.
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Binali Yıldırım kaza sonrası ilk kez Meclis'e geldi
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