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Malatya'da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

Vahşetin adı bu kez Malatya'ydı. Kemal Korkmaz (33), hamile eşi Esengül Korkmaz'a (30) tabancayla ateş etti. 3 çocuk annesi olay yerinde yaşamını yitirdi. Daha sonra kendisine ateş eden Kemal Korkmaz, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Genç kadının henüz 5 aylık hamile olduğu öğrenildi...

Ekleme: 17.01.2023 - 10:09 Güncelleme: 17.01.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!Olay, gece yarısı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kiraz Sokak'ta iki katlı müstakil bir evin giriş katında oturan Kemal Korkmaz iddiaya göre, 5 aylık hamile olan ve 3 çocuğu bulunan eşi Esengül Korkmaz ile tartışmaya başladı.

Kurşunların hedefi olan Esengül Korkmaz, kanlar içerisinde yere yığıldı. Kemal Korkmaz, daha sonra tabanca ile kendisine ateş etti. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Esengül Korkmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralı olduğu anlaşılan Kemal Korkmaz ise ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kemal Korkmaz, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çiftin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri incelemelerde bulunurken, olay sırasında evde bulunan çiftin çocuklarının ise üst kattaki komşularına sığındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya'da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

2Malatya'da vahşet: Hamile eşini öldürüp, intihar etti!

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