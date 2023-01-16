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Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!

Korkunç olay İstanbul'da meydana geldi. Ormanlık alanda bir erkeğe ait ceset bulundu. Cansız bedenin Semih Sevgi'ye ait olduğu tespit edildi. Sevgi'nin eski sevgilisi model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ise gözaltına aldı. Çiftçi, sorgusunda kan donduran cinayeti itiraf etti...

Ekleme: 16.01.2023 - 14:50 Güncelleme: 16.01.2023 - 14:52 / Editör: Ozge Selin
Şarkıcı Seçil Çiftçi sevgilisini sandalye demiriyle öldürdü! Cinayet böyle ortaya çıktı!Genç şarkıcı Seçil Çiftçi elini kana buladı. Korkunç olay İstanbul Şişli'de yaşandı. Semih Sevgi, model ve şarkıcı Seçil Çiftçi ile sevgiliydi.

SEÇİL ÇİFTÇİ CİNAYETTEN TUTUKLANDI!

Ancak çift, ilişkilerini yürütemedi. Sevgi ise bu durumu kabullenemedi. Model ve sanatçı olan Seçil'in bir türlü peşini bırakmadı. İddiaya göre her seferinde genç kadının kapısına dayandı ve barışmak istedi. Genç kadın ise her seferinde onu reddetti.

SEMİH SEVGİ'Yİ SANDALYENİN DEMİRİYLE ÖLDÜRDÜ
Eski sevgili son defa eve geldiğinde ise Seçil, onu içeri aldı. İkili konuşmaya başladı ama konuşma uzun sürmedi. O konuşma tartışmaya döndü. Bu sefer Seçil, sandalyenin kırık demir bacağını aldı ve eski sevgilisine onla defalarca vurdu. Semih Sevgi hayatını kaybetti. Genç kadın da babasından yardım istedi. Baba ile kızı elleri ve ayakları bağlanmış o cansız bedeni aracın arkasında koydu ve ormanlık alana götürdü. Onu orada mantar toplayan bir aile buldu ve jandarmaya haber verdi.

Semih Sevgi'nin İstanbul'da görüştüğü kişilerin ifadeleri, kullandığı sosyal medya hesapları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) üzerinden öldürülmeden önceki iletişim ve hareket trafiği belirlendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilenlere yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri; Semih Sevgi'nin eski kız arkadaşı şarkıcı Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi.

Seçil Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi'yi gözaltına aldı.

SEÇİL ÇİFTÇİ: DEFALARCA VURDUM
Seçil Çiftçi'nin ifadesinde eski erkek arkadaşı Semih Sevgi ile ayrıldıklarını, ancak kendisini rahatsız etmeye devam ettiğinden aralarında çıkan kavgada öldürdüğünü, sonra cesedi babası ile birlikte Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktıklarını itiraf etti. Çiftçi'nin ifadesinde, 'Tartışmanın büyümesi üzerine sandalyenin kırık demir bacağıyla defalarca vurdum. Hayatını kaybedince babamdan yardım istedim.

Elleri ve ayakları bağlanmış cesedi ormanlık alana götürerek gömdük' dediği öğrenildi. Seçil Çiftçi ve babası çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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