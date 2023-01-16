Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadelesi devam ediyor.Bu kapsamda, durdurulan bir yolcu otobüsünde kontrol yapan ekipler, valiz içerisinde 1 kilogram esrar ele geçirdi.Gözaltına alınan 2 şüpheli haklarında, 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Nakletmek' suçundan işlem başlatıldı.