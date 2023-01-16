MSB: İran sınır hattında atlı kişinin yasa dışı geçişi engellendi

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İran sınır hattında atlı bir kişinin yasa dışı geçişininin engellediğini ve bölgede yapılan aramada 3 silah ile 531 göz damlası ele geçirildiğini duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), İran sınır hattında atlı bir kişinin yasa dışı geçişininin engellediğini ve bölgede yapılan aramada 3 silah ile 531 göz damlası ele geçirildiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Van'daki hudut kartallarımız, İran sınır hattında atlı bir şahsın yasa dışı geçişini engelledi. Bölgede yapılan aramada; 2 adet uzun namlulu av tüfeği, 1 adet kısa namlulu av tüfeği, 2 paket kurusıkı mermisi, 531 adet göz damlası ele geçirildi" denildi.