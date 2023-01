İhraç edilen FETÖ’cü suçüstü yakalandı

Telefonunda örgütün kullandığı her tür uygulama bulunan S.E'nin telefonundaki mesajlarında örgütte aktif olarak görev yapan bir şüphelinin, 'Kabuğunuza çekilin, her şeyi minumuma indirin' dediği görülüyor. S.E'nin de buna cevaben 'Ortalık karışacak gibi abi, bunu söyleyenler var' demesi dikkat çekiyor. Başka bir örgüt üyesi ise 'Haklarımız neyse hepsini alacağız' diyerek terör örgütü lideri Fethullah Gülen'in videosunu paylaştığı tespit edildi.Türkçe öğretmeni olan evli ve 3 çocuk babası S.E., 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kaymakamlara mahrem ağabeylik yaptığı ortaya çıkınca KHK ile meslekten ihraç edildi. Gözaltına alınıp tutuklanan S.E. 13 ay kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Örgütle bağını hiç koparmayan ve güncel yapılanma içerisinde de aktif olarak yer alan S.E. geçtiğimiz yıl Konya'da yeniden gözaltına alınıp, tutuklandı. S.E. ifadesinde aralarında ders verdiği kaymakamların da olduğu 40 FETÖ'cüye de deşifre etti.Etkin pişmanlık hükümlerinden de yararlanmak isteyen S.E., ifadesine girmek isteyen örgüt avukatlarını kabul etmedi. Avukatların 'konuşma' telkinlerine karşın bildiklerini anlatan S.E., üniversiteye giderken örgütün evlerinde kaldığını, ev abiliği yaptığını, üniversite sonrasında öğretmenken birçok sohbete katıldığını, örgüte akıllı ve zeki öğrencileri gösterip, kazandırdığını ve örgütün talimatıyla Niğde ve Konya'daki kaymakamlara mahrem abilik yapıp, ayda bir kez yanlarına giderek onların maneviyatlarını diri tutmaya çalıştığını anlattı.S.E. ayrıca örgütün güncel yapılanması içerisinde de yer aldığını belirterek, bir kısmı yurt dışında olan örgüt üyeleriyle birlikte hareket edip, örgütün talimatı üzerine ceza infaz kurumlarında hükümlü ve tutuklu olarak bulunan diğer örgüt üyelerinin aile fertlerine örgüt tarafından gönderilen paraları dağıttığını, örgüte bağlılıklarının devamını sağlamaya yönelik çalışmalar yaptığını, sosyal medya ve anlık ileti programları üzerinden örgüt üyelerine moral ve motivasyon sağlamaya çalışan paylaşımlar yaptığı, gizlilik kapsamında bazı yabancı uyruklu kişiler adına çıkartılan GSM hatları üzerinden diğer örgüt üyeleri ile örgütsel iletişim kurduğunu da sözlerine ekledi.S.E'nin telefonundaki mesajlarda ortaya çıktı. Örgüt üyelerinin bulunduğu mesaj gruplarında konuşulanlar ise dikkat çekiyor. Örgütte aktif olarak görev yapan bir şüphelinin, 'Kabuğunuza çekilin, her şeyi minumuma indirin' dediği görülüyor. S.E'nin de buna cevaben 'Ortalık karışacak gibi abi, bunu söyleyenler var' demesi yer alıyor. Başka bir örgüt üyesi ise 'Haklarımız neyse hepsini alacağız' diyerek terör örgütü lideri Gülen'in videosunu paylaştığı tespit edildi. Yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesinde 4,5 yıl hapse çarptırılan S.E. halen tutuklu bulunuyor.