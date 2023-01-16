Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!

Sonbahar ve kış mevsimlerinde beklenen yağışların düşmemesi, Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni olumsuz etkiledi. Yer altı ve yer üstü sularıyla beslenemeyen deltada binlerce dönüm sulak alan kurudu. Tahmini 1 metre düşen su seviyesi, deltada korkutan manzaralar oluşturdu. 2 sene önce bu aylarda bol yağış düşmesiyle su yüzeyini tamamen eğrelti otu kaplamıştı. Aynı alan bu sene ise kurudu, toprakta çatlaklar meydana geldi.Yörükler Mahallesi sakini 50 yıldır balıkçı Ali Rıza Çelik, “Biz hep bu yakınlarda balıkçılık yapardık. Şimdi ise kurudu ve hep buralar mera oldu. Burada artık balıkçılık bitmek üzeredir. Kızılırmak Deltası'nda sulak alanlar göz göre göre yok oluyor. Buradaki durum iklim şartlarında dolayı oluyor. Buradaki suları yüksek tutmamız lazım. Balık verimi de oldukça düştü. Geçen sene sular çok iyiydi. Kar yağsa şu anda çok daha güzel olur. Tabiatımız güzel olur. Artık eski karlar yok” dedi.Yöre sakini Necati Kuş, “Kar yağışı olmadığı için deltada kuraklık hakim. Havalar şu anda sıcak gidiyor. Belki de mahsulleri sulamak gerekecek. Geçen yıl bu zamanlar delta ve çevresinde kar vardı. Delta şuan da suyun altındaydı. Koyunlarımız çayırda otluyor. Önümüzdeki yaz için endişeliyiz' diye konuştu.Mahalle sakini Mehmet Çetin, “Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi burada da kuraklık var. Buralar, delta deniz gibi su oluyordu. Şu anda hiç su yok. Her taraf kupkuru. Kar yağmadı, yağmur da bu sene az oldu. Geçen sene daha iyi durumdaydı” şeklinde konuştu.Mustafa Aygün ise “Bu sene yazdan itibaren sular çok çekildi. Geçen seneki durumdan daha düşük durumdadır. Buraya kar yağmadı. Yüksek kesimlere kar yağdı. Nebiyan Dağı'na yağdı, buraya yağmadı” ifadelerini kullandı.