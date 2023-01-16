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Emine Erdoğan'dan Şanlıurfalı Atahan'a tebrik mesajı

Şanlıurfa’da ilkokul 3. sınıf öğrencisi Atahan Uyaroğlu (8) 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında yazın yediği dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan’a kargoyla gönderdi. Küçük öğrencinin hediyesi ve mektubuna duyarsız kalmayan Emine Erdoğan, hediyeyi sosyal medya hesabından paylaşarak, Atahan’ı tebrik etti.

Ekleme: 16.01.2023 - 15:00 Güncelleme: 16.01.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
Emine Erdoğan'dan Şanlıurfalı Atahan'a tebrik mesajı
Şanlıurfa'da öğretim üyesi Meltem ve turizmci Ahmet Uyaroğlu çiftinin ilkokul 3. sınıfına giden çocukları Atahan Uyaroğlu, yazın tükettiği dondurma çubuklarını çöpe atmayıp biriktirip annesinin yardımıyla resim çerçevesi yaptı. Çerçevenin içerisine resmini koyan Uyaroğlu, bir mektup da yazarak kargoyla Emine Erdoğan'a gönderdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında dondurma çubuklarından resim çerçevesi yaparak kendisine gönderen çocuğu sosyal medya hesabından tebrik etti.

Hediyeyi gönderen minik Atahan yazdığı mektupta, 'Sizin başlatmış olduğunuz Sıfır Atık Projesini ailecek destekliyoruz. Evimizde atıklarımızı ayrıştırıyoruz. Yazın yemiş olduğum dondurma buçuklarını biriktirdim. Annemle birlikte resim çerçevesi yaptık. Bu çerçeveyi size hediye etmek istiyorum. Umarım beğenirsiniz. Sizin ve Tayyip dedenin ellerinden öperim' ifadeleri ile içerisinde kendi fotoğrafı olan bir fotoğraf çerçevesi paylaştı.

Emine Erdoğan bu hediyeye kayıtsız kalamadı ve şu sözlerle sosyal medyasından paylaştı; 'Güzel yavrum Atahan, dondurma çubuklarından yaptığın hediyen beni çok mutlu etti. Yeşil ve mavi yarınları senin gibi Sıfır Atık hareketine duyarlı çocuklarımız inşa edecek. Arkadaşlarına örnek olduğun için seni gönülden tebrik ediyor, Tayyip dedenle birlikte gözlerinden öpüyoruz'

Çocuklarına çevre bilincini aşılamak için böyle bir yola başvurduklarını ifade eden turizmci baba Ahmet Uyaroğlu, sosyal medya üzerinden kendilerini tebrik eden Emine Erdoğan'a teşekkür ettiler. Uyaroğlu, 'Atahan, yazın biriktirdiği dondurma çubuklarından resim çercevesi yapıyor. Bunu arkadaşlarıyla paylaşıyor. Çok hoşuna gidiyor. Daha sonra bunu Emine Erdoğan'a gönderdi. Daha sonra geri dönüş aldık. Atahan ve bizlerde çok mutlu olduk. Biz küçük yaştan çocuklarımıza çevre bilincini ve sıfır atık aşılamaya çalışıyoruz. Atahan'da bu bilinçte bir çocuktur' dedi.

Gönderdiği kargoya geri dönüş olacağını hiç düşünmediğini anlatan Atahan Uyaroğlu şunları söyledi:'Yazın yediğim dondurma çubuklarından çerçeve yapıp Emine teyzeye hediye için fotoğrafımı koyarak gönderdim. Biz 'Sıfır Atık Projesi'ni besteliyoruz. Emine teyze bize döndüğü için çok mutlu oldum. Geri döneceklerini hiç düşünmedi. Ancak geri dönüş yapınca hepmiz mutlu olduk ben Emine teyzeyi ve cumhurbaşkanımızı çok seviyorum' dedi.
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