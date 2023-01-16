  • USD: 18,77 - 18,80
  • EURO: 20,32 - 20,35
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Almanya, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen Ali Rıza Ekberi'nin cezasının infaz edilmesini protesto amacıyla Almanya, İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Ekleme: 16.01.2023 - 16:45 Güncelleme: 16.01.2023 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Almanya, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı
Almanya, İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezasının infaz edilmesini protesto amacıyla İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

AA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, Berlin'de yaptığı açıklamada, "İran Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığında bir toplantıya çağrıldığını teyit edebilirim." dedi.

Burger, görüşmenin içeriği hakkında detay paylaşmadı ancak Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, bugün Uluslararası Adalet Divanı ziyaretinde İran'da yaşananlarla ilgili sorumluların adalet önüne çıkarılması konusunu gündeme taşıyacağı bilgisini paylaştı.

Almanya, Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül 2022'de yaşamını yitirmesinin ardından dördüncü kez Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırmış oldu.

EKBERİ, İRAN HAKKINDAKİ HASSAS BİLGİLERİ İNGİLTERE'YE AKTARMAKLA SUÇLANIYORDU
İran İstihbarat Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisine (SIS) aktardığının tespit edildiği belirtilmişti.

Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli ve hedefli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisinin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirilmişti.

İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip Ekberi'nin ne zaman tutuklandığı belirtilmese de ülke medyasında 2019-2020 yıllarında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verilmişti.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten seçim tarihi açıklaması: Bir güncelleme olacak
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten son dakika açıklamaları
Ali Babacan 'Milli Teknoloji Hamlesi'ni hedef aldı! Selçuk Bayraktar sert çıktı: Alçakça atılmış iftira!
Başkan Erdoğan ile Putin arasında kritik görüşme
Economist'in 2023 yorumu: Muhalefetin Erdoğan'a karşı kazanması zor
AK Partili Göksu'dan CHP'li belediyelere tepki: Çok büyük bir algı süreci yönetiyorlar
Aynılar aynı yere! Baykar düşmanlığında buluştular: HDPKK, SİHA Sezgin, Michael Rubin ve Ali Babacan! Tepki yağıyor...
İsveç’te skandal üstüne skandal! Rezalete sahip çıktılar: Stockholm savcısından ilk açıklama...
Son anket sonuçları açıklandı: AK Parti yükselişte, İYİ Parti ve HDP yüzde 10'un altında
Eskişehir'deki engelli bakım merkezinde darp suçlaması: 22 sanık yargılanıyor
Zelenskiy Dnipro'daki son durumu açıkladı: 30 kişi öldü 30'dan fazla kayıp var
İngiltere'de sağlık sisteminin tüm çarkları büyük baskı altında
Alman Savunma Bakanı Christine Lambrecht istifa etti
İsveç'te PKK provokasyonu! Bakan Bozdağ: Türkiye'den vize alamazlar
Türker Akıncı yazdı: Babacan'ın amacı ne?
Başkan Erdoğan Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı'nda konuşuyor
Bakan Çavuşoğlu'ndan flaş F-16 açıklaması: Sorunsuz bir şekilde onaylanmasını bekliyoruz
Ali Babacan, savunma sanayisindeki yatırımları hedef aldı
Türkiye'nin Demir Kubbesi Yunanistan'ın gündeminde! Yunan yazardan 'Bir gece ansızın gelebiliriz' analizi: Erdoğan istese 1 saatte gelir
Nepal'de uçak faciası: Son anlarını canlı yayınlamış! İşte dehşet anlarının en net görüntüsü...
'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

'Orta gelirliye konut' kampanyası bugün başlıyor! İşte tarihi projenin detayları

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

Müge Anlı’daki sapık Sinan Sardoğan intihar mı etti? İşte son durumu!

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

2024'te zorunlu oluyor: Tek kullanımlık içecek ambalajları için yeni karar

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Buzun içinden tek tek çıkarıyorlar: Eksi 20 derecede ilginç görüntü

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Konya'da sayıları giderek artıyor! Korkutan açıklama: Afet riski var .

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!

Endişelendiren manzara! Sular çekildi bu hale geldi!