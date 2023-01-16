Almanya, İran Büyükelçisi'ni Dışişleri'ne çağırdı

Almanya, İran'da İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla idama mahkum edilen İran-İngiltere çifte vatandaşı eski Savunma Bakan Yardımcısı Ali Rıza Ekberi'nin cezasının infaz edilmesini protesto amacıyla İran'ın Berlin Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığına çağırdı.AA'da yer alan habere göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Christopher Burger, Berlin'de yaptığı açıklamada, "İran Büyükelçisi'nin bugün Dışişleri Bakanlığında bir toplantıya çağrıldığını teyit edebilirim." dedi.Burger, görüşmenin içeriği hakkında detay paylaşmadı ancak Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un, bugün Uluslararası Adalet Divanı ziyaretinde İran'da yaşananlarla ilgili sorumluların adalet önüne çıkarılması konusunu gündeme taşıyacağı bilgisini paylaştı.Almanya, Tahran'da "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül 2022'de yaşamını yitirmesinin ardından dördüncü kez Büyükelçiyi Dışişleri Bakanlığına çağırmış oldu.İran İstihbarat Bakanlığının konuyla ilgili açıklamasında, Ekberi'nin ülkenin hassas ve stratejik merkezlerinin bilgilerini "MI6" olarak bilinen İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisine (SIS) aktardığının tespit edildiği belirtilmişti.Açıklamada, Ekberi, "İran'ın stratejik kurumları hakkında önemli bilgiler toplayan ve topladığı bilgileri birçok kez tamamen bilinçli ve hedefli şekilde İngiliz istihbaratına sunan Gizli İstihbarat Servisinin en önemli casuslarından biri" olarak nitelendirilmişti.İran-İngiltere çifte vatandaşlığına sahip Ekberi'nin ne zaman tutuklandığı belirtilmese de ülke medyasında 2019-2020 yıllarında MI6 adına casuslukla suçlanarak tutuklandığı bilgilerine yer verilmişti.