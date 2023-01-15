Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile

6'lı masanın en büyük ortağı olmasına rağmen adaylığını kabul ettiremediği gibi ortaklarının kendi partisinden gösterdiği adaylarla mücadele eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir TV programına daha katıldı.Kılıçdaroğlu'nun katılacağı TV programı için adaylık konusunda 'soruları yanıtlayacak' şeklinde reklamları yapılmasına rağmen Kılıçdaroğlu elle tutulur hiçbir açıklamada bulunmayınca yine tepkileri üzerinde topladı.Programdaki kaçamak cevaplarından sıkılan moderatörün kendisine direkt olarak yönelttiği 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız' sorusuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan bir cevap verdi.Kılıçdaroğlu 'Adayım' ya da 'değilim' demek yerine uzun ancak cevap içermeyen cümleler tercih etti. Aylardır bir araya gelmelerine rağmen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen ve kendi taraftarlarını bile isyan ettiren 6'lı masada son toplantıda bu konunun gündeme dahi gelmediğini aktardı.Kılıçdaroğlu 'Adaylık konuşulmadı, önce görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım' dedi.'Altı liderin olduğu masada, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce bir görüş birliğine vardık. Bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk. Ama son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım.Bu yol haritası üzerinde yaklaşık 3-4 aydır her parti ayrı ayrı kendi içinde ayrıca birer genel başkan yardımcısı ve başkanlığında da onlar da altı kişi toplanıyorlar, son şeklini veriyorlar.Üzerinde uzlaşma olmayan metinler genel başkanlara sunuluyor.O konuda da görüş birliği en son toplantıda sağlandı.Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesine gelecek.'