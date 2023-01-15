  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,34 - 20,38
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile

Bir TV programına soruları yanıtlamak için katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine Cumhurbaşkanı adaylığı başta olmak üzere merak edilenlerle ilgili cevap vermek yerine konunun 6'lı masada hiç gündeme gelmediğini belirtince tepkiler gecikmedi. Kılıçdaroğlu'na kendi adaylığı sorulduğunda da yol haritası oluşturma çabası ve genel başkan yardımcılarından söz etti.

Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile
Ekleme: 15.01.2023 - 11:00 Güncelleme: 15.01.2023 - 11:30 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile
6'lı masanın en büyük ortağı olmasına rağmen adaylığını kabul ettiremediği gibi ortaklarının kendi partisinden gösterdiği adaylarla mücadele eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün bir TV programına daha katıldı.

'SORULARI YANITLAYACAK' DENDİ AMA…

Kılıçdaroğlu'nun katılacağı TV programı için adaylık konusunda 'soruları yanıtlayacak' şeklinde reklamları yapılmasına rağmen Kılıçdaroğlu elle tutulur hiçbir açıklamada bulunmayınca yine tepkileri üzerinde topladı.

KILIÇDAROĞLU'NA 'ADAY OLACAK MISINIZ?' SORUSU

Programdaki kaçamak cevaplarından sıkılan moderatörün kendisine direkt olarak yönelttiği 'Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız' sorusuna CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şaşırtan bir cevap verdi.

KONUŞMAMIŞLAR BİLE!

Kılıçdaroğlu 'Adayım' ya da 'değilim' demek yerine uzun ancak cevap içermeyen cümleler tercih etti. Aylardır bir araya gelmelerine rağmen Cumhurbaşkanı adaylarını belirleyemeyen ve kendi taraftarlarını bile isyan ettiren 6'lı masada son toplantıda bu konunun gündeme dahi gelmediğini aktardı.

ADAYLIK MI?

Kılıçdaroğlu 'Adaylık konuşulmadı, önce görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım' dedi.

'ACELE ETMİYORUZ' DEMEKLE YETİNDİ!

'Altı liderin olduğu masada, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce bir görüş birliğine vardık. Bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk. Ama son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım.

YOL HARİTASINI BELİRLEYEBİLİRLERSE ADAY KONUSUNA GEÇECEKLER!

Bu yol haritası üzerinde yaklaşık 3-4 aydır her parti ayrı ayrı kendi içinde ayrıca birer genel başkan yardımcısı ve başkanlığında da onlar da altı kişi toplanıyorlar, son şeklini veriyorlar.

Üzerinde uzlaşma olmayan metinler genel başkanlara sunuluyor.

O konuda da görüş birliği en son toplantıda sağlandı.

Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesine gelecek.'
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Başkan Erdoğan'dan altılı masaya 'imza yetkisi' eleştirisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç'te PKK rezaletine tepki: Duruma el koymazlarsa münasebetlerimizi çok daha gerebilir
AK Parti Grup Başkanı Yılmaz: Ya altılı masaya bir sekreter seçeceğiz ya da bu aziz millete lider seçeceğiz
Haluk Bayraktar Baykar'ı heden alan iftiralarda o noktaya dikkat çekti: Peş peşe gelen bu saldırılar...
Destici'den savunma sanayiine destek: Alkışlamayanı sorgulamak gerekiyor
Yunanistan, Erdoğan'ın 'bir gece ansızın gelebiliriz' mesajını konuşuyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun korumalarıyla belediye işçileri arasında arbede
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya tepki: Böyle bakkal bile yönetilmez
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
HDP, DEVA Partisi'yle ittifakı doğruladı
Kılıçdaroğlu’ndan destekçilerini çıldırtan adaylık itirafı: Konuşmadık bile
Bayraktar Kızılelma'ya tarihi görev! Başkan Erdoğan ilk kez açıkladı: Dikkat çeken F-16 detayı
Karadeniz gazı iştah kabartıyor! Türkiye dev şirketin teklifini reddetti
Merkez Bankası'ndan zorunlu karşılık kararı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Ali Babacan: Eşit değilsek o zaman her parti kendi yoluna
Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Rami Kütüphanesi'ne ilk günden yoğun ilgi
Başkan Erdoğan'dan Sivil Toplum ve Muhtarlar Buluşması'nda önemli açıklamalar
Bahçeli'den seçim tarihi açıklaması: Biz seçime hazırız
Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek

Türkiye için dev proje: Bir ilimizi daha zengin edecek

Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Orta gelirliye konut kampanyası için nefesler tutuldu! Başvuru süreci yarın başlıyor

Yer Sivas: Ejderhayı görenler telefonlarına sarıldı!

Yer Sivas: Ejderhayı görenler telefonlarına sarıldı!

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Ormanda tesadüfen bulundu: Ekipler çalışma başlattı

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Günde 16 kez dünyayı dolaşıyor: Türk mühendisler yaptı bir ilk oldu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu

Biden'ın gizli belge skandalı sürüyor: Evinde beş tane daha bulundu