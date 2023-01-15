Karaman'da cami bahçesinde terk edilmiş bebek bulundu

Karaman'da caminin bahçesinde terk edilmiş halde bulunan bebek, hastanede tedaviye alındı.Mansurdede Mahallesi'ndeki Çelebi Camisi'nden çıkanlar, kapıda battaniyeye sarılı bebek olduğunu fark etti. Cemaatin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından kız bebek, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Sevgi Vurucu, gazetecilere, bebeğin 2 kilo 84 gram ağırlığında olduğunu söyledi.Bebeğin 1 hafta veya 10 günlük olduğunu belirten Vurucu, şunları kaydetti:"Bebeğin göbek bağı düşmüş. Gözleri hala ödemli ve şiş duruyor. Bebek geldiğinde genel durumu iyiydi. Muhtemelen karnı doyurulup öyle bırakılmış. Kan şekeri iyi ve vücut ısısı da yerindeydi. Çocuğumuzu yenidoğan servisimize yatırdık. Şu an bir hayati tehlikesi yok. Biz burada besledik, kan aldık. Sadece biraz sarılık görünümü var. Onun için ışık tedavisine başladık. Bebeğimiz sağlıklı ve şimdilik tedavisi devam ediyor. Kan sonuçlarına göre planımızı yapacağız. Bebeğin üzerinde bir not bulmuş arkadaşlar. Zeynep bebek demişler, annesi öyle yazmış."Cami cemaatinden Keramettin Özden de yatsı namazından çıkarken bebeği gördüklerini belirterek, "Bebeği kapının önünde bulduk. Baktık yaşıyor hemen polis ekiplerine durumu bildirdik. Daha sonra ambulansla bebeği hastaneye götürdüler." dedi.Polis, bebeği bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.