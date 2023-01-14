İstanbullular dikkat! Yarın bu yollar trafiğe kapalı
Emek ve Özgürlük İttifakı'nın yarın Kartal Meydanı'nda yapacağı miting nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Kartal Meydanı'nda yarın saat 13.00'te Emek ve Özgürlük İttifakı'nın gerçekleştireceği 'Birlikte Değiştireceğiz' mitingi nedeniyle bazı yollar saat 07.00'den itibaren trafiğe kapatılacak.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, trafiğe kapatılacak yollar ile alternatif yollar şöyle:
-Neyzen Tevfik Caddesi,
-Hükümet Baba Caddesi,
-Savonara Caddesi Sahil Yolu Bağlantısı
Alternatif Güzergâhlar
-D-100 Karayolu,
-Turgut Özal Bulvarı,
-İstasyon Caddesi
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