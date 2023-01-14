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Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı

Uşak'ta bir geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu fabrikada hasar oluştu.

Ekleme: 14.01.2023 - 09:23 Güncelleme: 14.01.2023 - 09:26 / Editör: Ozge Selin
Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattıUşak'ta bir geri dönüşüm fabrikasına gece geç saatlerde çıkan yangın paniğe neden olurken ekiplerin çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı.

BİR ANDA ALEVLER YÜKSELDİ
Gece 01.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 7.Kemertaş Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi.

2 SAAT SONUNDA SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın çevresinde polis ekipleri güvenlik amaçlı tedbir alırken itfaiye ekipleri de yangını söndürme çalışması başlattı.

Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın yaklaşık 2 saatlik bir çalışmayla kontrol altına alınırken fabrikada hasar oluştu.

Ekiplerce yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Geri dönüşüm fabrikasında yangın: Alevler geceyi aydınlattı






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