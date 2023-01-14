Başkan Erdoğan şehit Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı diledi.Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde terör örgütü mensuplarınca yapılan havan saldırısı sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Tankçı Uzman Çavuş Selçuk Kurt'un ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.