Bakan Kirişci: 17 bin 438 sözleşmeli kadroya geçecek

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası'nın 7'nci Olağan Genel Kurulu'na katıldı.Bakan Kirişci, tarımın, Türkiye'nin ve 'Türkiye Yüzyılı'nın en stratejik alanlarından biri olduğunu söyleyerek, 'Gıda güvenliğini, tarımda 'Türkiye Yüzyılı'nın birinci önceliği olarak değerlendiriyorum. Tarım politikalarımızı bu ana eksen etrafında şekillendirmemiz gerekir. Alın teri döken eli öpülesi çiftçilerimiz ile akıl teri döken bakanlık çalışanlarımızı, 'Türkiye Yüzyılı'nda daha büyük hedeflere ulaştırmak temel amacımızdır. Bakanlığımıza kazandırdığımız ve önümüzdeki dönemde kazandıracağımız genç çalışanlarımız ile genç çiftçilerimizi geleceğimizin teminatı olarak görmekteyiz. Gençleri tarımsal üretimin her aşamasında daha fazla görmek istiyoruz' dedi.Tarımda dijitalleşmeye çok önem verdiklerini belirten Kirişci, 'Göreve geldiğim günden bugüne sıklıkla dile getirdiğim gibi gıda meselesi, bir milli güvenlik meselesidir. Gıda arz güvenliği ve bunun gereği olan ürün planlaması içinse teknolojik destek yani dijitalleşme esastır. Bunun ilk adımı olarak da 'ÇKS' olarak bilinen 'Çiftçi Kayıt Sistemi' ile ilgili bazı iş ve işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılması imkanını getirdik. Bu uygulama, 1 Ekim 2022 tarihinde yürürlüğe girdi. Bu sayede bürokrasiyi azalttık, çiftçimizin zaman ve emek israfını önledik. Birkaç günde yapılan iş ve işlemleri, birkaç dakikada yapma kolaylığı sağladık. Bu yılın ilk gününde ise 'TarımCebimde' mobil uygulamamızı hayata geçirdik. 'TarımCebimde' tamamıyla yerli ve milli bir uygulamadır. İlk günden bugüne uygulamanın hayata geçirilmesinde dökülen akıl ve alın teri tamamıyla bakanlığımız personeline aittir' diye konuştu.Yapılan çalışmayla hayvanların küpe uygulama ücretlerini artırdıklarını kaydeden Kirişci, 'İlgili kanun ve yönetmelik gereği hayvanlara uygulanan veteriner biyolojik ürün ve tanımlama araçlarının yani küpenin uygulama ücretlerini artırdık. Ücret artışlarına ilişkin bu kararımız uygulayıcı veteriner hekim, tekniker ve teknisyenlerimize hayırlı olsun. Ayrıca bakanlığımız, 2022 yılında 3 bin 657 lise ve üniversite öğrencisine staj imkanı sağlayarak, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından hayata geçirilen 'Ulusal Staj Programı' kapsamında en çok staj imkânı sunan kurum olarak ödüle layık görüldü' dedi.Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda personel alım planlamalarına 2023 yılında da devam edeceklerini vurgulayan Kirişci, '2022 yılı içerisinde gençlerimize, ülkemize ve üreticimize hizmet etme fırsatı sağladığımız bin 200'ü yakın zamanda işbaşı yapacak olan toplamda 3 bin yeni çalışma arkadaşımız aramıza katıldı' diye konuştu.Bakan Kirişci, kamuda çalışan sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi düzenlemesi kapsamında Devlet Su İşleri ve Orman Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm bakanlık birimlerinde 17 bin 438 sözleşmelinin kadroya geçirileceğini kaydetti. Kirişci, 'yeminli tarım müşaviri/tarım müşaviri' adı altında oluşturulacak meslek gruplarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'nın iş yükünün azalacağını, bu adımla bazı iş ve işlemlerin hızlandırılması ve meslek mensuplarının istihdamının sağlanmasının amaçlandığını dile getirdi. Kirişci, 'Türkiye Yüzyılı'nın tarım ve ormancılığın da yüzyılı olacağını kaydetti.