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Adana'da tırdan 87 kilo esrar çıktı: 6 kişi tutuklandı

Polis uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı belirlenen tırda, straforlar arasına gizlenen 87 kilo 214 gram esrar ele geçirdi. Suçüstü yakalanan 6 şüpheliden 5’i, suçlamaları reddederken, Necati E. ise esrarın tamamının kendisine ait olduğunu öne sürdü.

Ekleme: 14.01.2023 - 10:18 Güncelleme: 14.01.2023 - 10:23 / Editör: Ozge Selin
Adana'da tırdan 87 kilo esrar çıktı: 6 kişi tutuklandıAdana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden kente gelen tırda uyuşturucu madde taşındığını tespit etti.

Adana'ya giriş yapan tır, polis tarafından Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ne kadar takip edildi.

Tır sürücüsü Yaşar E.'yi; Necati A., Kenan Can U., Düzgün Can G., Agit E. ve Şenol A. karşıladı.

Polis baskın düzenledi
Polis, buluşma anında baskın yaparak şüphelileri gözaltına aldı.

87 kilo esrar yakalandı
Tırda narkotik köpek ile yapılan aramada, dorse bölümünde straforlar içine gizlenen 87 kilo 214 gram esrar ele geçirildi.

'Esrarın hepsi benim' dedi
Gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyete götürüldü. Tır sürücüsü Yaşar E.'nin, ifadesinde “Ben normal yük aldığımı zannediyordum. Araçta esrar olduğundan haberim yoktu” dediği; Kenan Can U., Düzgün Can G., Agit E. ve Şenol A.'nın suçlamaları kabul etmediği; Necati A.'nın ise “Esrarın hepsi benim” diyerek suçu kabul ettiği öğrenildi.

6 şüpheli tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli de çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da tırdan 87 kilo esrar çıktı: 6 kişi tutuklandı

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