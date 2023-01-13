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Beyaz Gazete
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YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine Danıştay kontenjanından gelecek 2 üyenin belirlenmesi için Danıştay Genel Kurulunca 17 Ocak'ta seçim yapılacak.

Ekleme: 13.01.2023 - 14:13 Güncelleme: 13.01.2023 - 14:15 / Editör: Ozge Selin
YSK üyeliği için Danıştay'da 17 Ocak'ta seçim yapılacak
Alınan bilgiye göre; 11 üyesi bulunan YSK'nin 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak'ta sona erecek.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçim yapılacak.

Danıştay'daki seçim 17 Ocak, Yargıtay'daki YSK üyeliği seçimi ise 16 Ocak olarak belirlendi.

Yemin töreninin ardından yeni üyeler ile görev süresi devam eden Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan üye, YSK'nin yeni başkanı olacak.
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