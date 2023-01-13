Samsun'da 2 firari hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki firari hükümlü yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmada, 'uyuşturucu ticareti yapmak ve sağlamak' suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 7 ay hapis cezası bulunan M.C.K. (25) ile 'uyuşturucu kullanmak' suçundan hakkında kesinleşmiş 1 yıl 1 ay hapis cezası bulunan P.Ç. (19) yakalandı.
P.Ç. ve M.C.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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