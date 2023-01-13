Burkina Faso'da camiye silahlı saldırı: 9 ölü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler, Sahel bölgesinde yer alan Falagountou ilçesindeki bir camiye akşam namazı sırasında saldırı düzenledi. Saldırıda imam dahil 9 kişi hayatını kaybetti.BURKİNA FASO'DA TERÖR SALDIRILARIKomşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.