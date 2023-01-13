Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakika

.İGA İstanbul Havalimanı ile şehrin merkezini birbirine bağlayacak iki ayrı metro hattından ilki olan Gayrettepe - İstanbul Havalimanı hattının Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimi hizmete açılıyor.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattının, 22 Ocak 2023 pazar günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılacağının bilgisini verdi.TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAKKaraismailoğlu, Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Basın Açıklamas'nda şu açıklamalarda bulundu:'Dünyanın en büyük ve bir numaralı havalimanı ve bölgenin en önemli küresel aktarma merkezi olan İstanbul Havalimanı metro hattımızın Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacaktır.Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir. Ülkemizin dünyaya açılan kapısına ulaşmak işte bu kadar kolay ve konforlü hale geliyor.Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye'nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda çalışacaklar.Toplam uzunluğu 37,5 kilometre olan Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı İstanbul'un 4 ilçesini birbirine bağlacak. Saatte 120 kilometre hızla Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak olan hatta toplam 9 istasyon ve günlük 600 bin yolcu kapasitesine sahip.'