Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 5 zehir taciri tutuklandı

Balıkesir'de polis ekiplerince uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. 544 gram metamfetamin, bir ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte iki adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildiği operasyonda yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda belirlenen 5 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda; 544 gram metamfetamin, bir ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte iki adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan M.R.T, S.Y, E.Y, G.T. ve T.R.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.