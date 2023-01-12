Antalya'da korkunç kaza: 5 öğretmen ve 1 öğrenci yaralandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 öğretmen ve 1 öğrenci yaralandıAkçay İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenleri taşıyan H.A. yönetimindeki 07 C 44051 plakalı minibüs, Beydeğirmeni Sokak'ta kar nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.Araçta bulunan S.Ö., T.S., G.E., M.Y.Ö., E.E.K. ve M.K.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra Elmalı Devlet Hastanesine kaldırılarak ayakta tedavi edildi.