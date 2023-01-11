Şebnem Korur Fincancı davasında karar bekleniyor
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söylediği sözler üzerine hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 7,5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik söylediği sözleri üzerine hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1,5 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada bugün karar çıkması bekleniyor.
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