İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden 2022'de 11,5 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden yapılan açıklamaya göre, Birlik bünyesinde bulunan 7 ihracatçı birliğine üye farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2022'de yaklaşık 11,5 milyar dolar ihracat yapılarak 2021'e kıyasla yüzde 17 ihracat artışı kaydedildi.İstanbul ihracatçıları, geçen yıl 207 ülke pazarına ürün sattı ve ülke ihracatındaki payları yüzde 5,1 oldu.İİB, geçen yıl değer bazında en fazla ihracatı 925 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en çok kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihraç edildi. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en çok ABD, Almanya, Rusya ve Birleşik Krallık'a ihracat yaptı.İİB tarafından yapılan ihracatta, ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt ürünleri, Almanya'ya fındık ve mamulleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Rusya'ya gemi, yat ve hizmetleri ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri, Birleşik Krallık'a ise mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.Orta Doğu ülkelerine yapılan ihracat, 2022'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 37,1 arttı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 2,3 milyar dolar ile Orta Doğu oldu.İİB, aralıkta da 2021'in aynı dönemine göre yüzde 14 artış ile yaklaşık 1,2 milyar dolar ihracat yaptı. Birlik, aralıkta en fazla ihracatı Irak, ABD ve Almanya'ya gerçekleştirdi.İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 31,5 artış ile 4,1 milyar dolar, İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yüzde 22,4 artış ile 3,3 milyar dolar, Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği 1,5 milyar dolar, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği yüzde 32, 6 artış ile 1, 2 milyar dolar, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 649 milyon dolar, İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği yüzde 14,9 artış ile 446 milyon dolar, İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği 233 milyon dolarlık ihracata imza attı.Açıklamada görüşlerine yer verilen İİB Koordinatör Başkanı Müjdat Sezer, İstanbul İhracatçı Birlikleri'nin, 2022'yi büyük bir başarı ile tamamlayarak rekor ihracat ile tarihindeki en yüksek yıllık ihracat rakamına ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:'Yeni yılda dünya ticaretinden daha fazla pay almayı, hedef pazarlarımıza yönelik ürünlerimizi tanıtıcı etkinlikler, organizasyonlar yapmayı planlamaktayız. İİB'nin 2023 hedefini yüzde 13 artışla 13 milyar dolar olarak belirledik. Yine önümüzdeki dönem kanatlı ürünleri ihracatının AB ülkelerine açılmasını sağlamak için var gücümüzle çalışacağız. Ticaret Bakanlığının Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında potansiyel pazar niteliğindeki ülkelere yönelik ihracatımızda artış sağlanması ve ihraç ürünlerimizin tanıtımı amacıyla bu bölgelerde gerçekleştireceğimiz etkinliklerimize başlıyoruz.'