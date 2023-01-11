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Hakkarili ailelerin evlat nöbeti 40'ıncı haftaya ulaştı

10 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi için eyleme katılan abla, "Belki geç olacak, belki güç olacak ama zafer inşallah bizim gibi inanan annelerin olacak" dedi.

Ekleme: 11.01.2023 - 16:43 Güncelleme: 11.01.2023 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Hakkarili ailelerin evlat nöbeti 40'ıncı haftaya ulaştı
Evlat nöbetindeki aileler, direnişlerini kararlılıkla sürdürüyor.

İlk olarak 3 Eylül 2019'da Diyarbakır'da başlayan evlat nöbeti, birçok aileye umut oldu.

Ardından Hakkari, Van ve Muş'ta da başladı.

Hakkari'de 40'ıncı haftaya ulaşan eylemde, aileler yeniden bir araya gelerek direniş gösterdi.

HDP, ailelerin sesini müzikle bastırmaya çalıştı
Ellerinde Türk bayrakları ve çocuklarının fotoğraflarıyla slogan atarak HDP İl Başkanlığı binasının önüne yürüyen aileler, dövizler taşıyarak yürüyüş yaptı.

Bu hafta da HDP binası önüne gelen ailelerin, 'Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP' sloganları parti binasından müzik çalarak bastırılmaya çalışıldı.

'Bizler terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz'
Eyleme, 10 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Zübeyde Koç için katılan Lalihan Uysal, 'Ülkemizin ve bölgemizin geleceğinde terörün hiçbir türlüsüne yer olmadığının altın tekrar çizmek istiyoruz. Bir kez daha terör saldırılarında vefat eden vatandaşlarımıza ve de şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyoruz. Bizi yıldıramadılar, birdik, bir şehir olduk, iki şehir olduk ve her geçen gün büyümeye devam edeceğiz. Bizim bu şevkimiz, bu gayretimiz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki güç olacak ama zafer inşallah bizim gibi inanan annelerin olacak. Bizler 40 yıla yakın bir süredir bölücü terörle mücadele eden, terörizmin acısını çok iyi bilen bir milletiz.

'Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak evlatlarımızı geri istiyoruz'
Zalimlere artık yeter diyoruz. Başlattığımız evlat nöbeti ile Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak sadece korku duvarlarını parçalamakla kalmadık. Aynı zamanda siyasetçi görünümlü insan kaçakçılarının maskelerini de aşağı indirdik. Hakkari ve Diyarbakır anneleri olarak evlatlarımızı geri istiyoruz. Haykırışımız, teröre ve bölücü örgütün uzantılarına vurulmuş en ağır darbelerinden birisi olmuştur ve olmaya devam edecektir.' dedi.

Hakkarili ailelerin evlat nöbeti 40'ıncı haftaya ulaştı
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