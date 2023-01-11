Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince uyuşturucu, uyarıcı madde satışı yapan, nakleden, depolayan ve kullananlara yönelik operasyon gerçekleştirildi.Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonunda belirlenen 5 şüphelinin bulunduğu araçta yapılan aramalarda; 544 gram metamfetamin, bir ruhsatız tabanca, şarjör ile birlikte iki adet 7,65 mm çapında mermi ele geçirildi.Olayla ilgili yakalanan M.R.T, S.Y, E.Y, G.T. ve T.R.O. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi