Bakan Kasapoğlu: Yeni Türkiye Yüzyılı Türkiye'nin sporda zirvesinin yüzyılı olacak!

Ankara Spor Salonu'nda antrenörlere seslenen Kasapoğlu, 'Sizlerin misyonunuz sebebiyle hayati bir konumu var. Bu buluşmalar sizlerin birbirinizi tanıma anlamında da değerli. Türkiye, son 20 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir devrim gerçekleşti. Eğitime, sağlığa, altyapıya, sanayiye, gençlik yatırımlarına ve spora bakın. Her anlamda devasa bir dönüşüm var. Tesislerimizde yetişen milyonlarca lisans sahibi sporcularımız, yıldızlarımız var. Büyükşehirlerden köylere kadar her yerde spor adına büyük bir dönüşümü görüyoruz. Bunun adı tesis devrimidir. Tesisleri insan kaynağıyla, sizin gibi özveri sahibi arkadaşlarla donatmadıktan sonra bir yere gidemeyiz.' ifadelerini kullandı.Sporun her kesim tarafından erişebilir olması gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, 'Uluslararası organizasyonlardaki tarihi dereceler, başarılar, rekorlar var. Tokyo 2020'yi hep birlikte yaşadık. Sporcumuz dahi olmayan branşlarda artık herkesin örnek olarak gösterdiği performanslar sergiliyoruz. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Her birinin ardında emek, inanç, alın teri var. Bizler hep birlikte bir aile olarak bu başarıyı sürdürülebilir kılacağız.' diye konuştu.Bakan Kasapoğlu, 2022 yılını sporda önemli başarılarla kapattıklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü: '2022'de sporcularımız 51 branşta uluslararası arenada madalya kazandı. Bir elin beş parmağını geçecek dahi branş çeşitliliğimiz yoktu. Türkiye'nin iddiası olan ancak 2-3 branş vardı. Şimdi 51 branştan bahsediyorum. Bunun devamını da getireceğiz. 6 binden fazla madalya 2022'de geldi. Son 4 yılda pandemiye rağmen 20 bin madalya var. hep birlikte bu çıtayı daha yukarılara taşıyacağız. 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına böyle bir başarı heyecanıyla girdik. Türk sporunu hak ettiği noktaya adım adım taşımanın sevincini yaşıyoruz. Bu başarıda siz antrenör arkadaşlarımızın da imzası var. Her birinizle gurur duyuyoruz.'Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Türkiye'nin artık bir spor ülkesi olduğunu vurgulayarak, 'Spordaki bu başarılı yürüyüşe omuz vermek her birimiz için ayrıcalık vesilesi. Bu kutlu yürüyüşte birer yol arkadaşıyız. Bu ülke, yürüyüşünün hep durdurulma teşebbüslerine, bu süreçlerdeki maalesef pek çok ihanete şahitlik yaptı. Pek çok oyunlara maruz kaldık. Bu güzel günlere gelebilmek için çok emekler verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız, sporun en içinden gelen biri olarak spora özel bir ilgi gösterdi, büyük vizyon ortaya koydu. Spor aşkıyla güçlü bir liderlik yansıttı. Bu aşk bizlere ilham oldu. El ele verdik, hep birlikte Avrupa'nın, dünyanın en yeni, en modern, rekabet gücü en yüksek tesislerini inşa ettik.' değerlendirmesinde bulundu.Başarıyı uyguladıkları spor politikasına borçlu olduklarını vurgulayan Kasapoğlu, her branşta erişebilirlik seviyesini artırdıklarını anlattı. İlkokullarda spor dalı uygulamasından büyük verim aldıklarını aktaran Kasapoğlu, bu projeden 28 branşta 300 bin öğrencinin faydalandığını dile getirdi.Bakan Kasapoğlu, antrenörlerin spora yeni başlayan çocuklara birer ağabey ve abla olduğu söyleyerek, sportif taramayla ilkokul çağındaki öğrencilere ulaştıklarını belirtti.Kısa süre önce duyurdukları 924 yeni antrenör alımında son aşamada olduklarını kaydeden Kasapoğlu, şöyle konuştu:'Sizler bizim millete açılan penceremizsiniz. Bu topraklarda keşfedilmeyi bekleyen milyonlarca, potansiyelli gencimiz var. Bir genç, bir çocuk keşfedilmeyi bekliyor. O kıymetleri bulup çıkarmalısınız, sizler birer ustasınız. Pırıl pırıl evlatlarımızı keşfedip parlatacaksınız. Tarih sizleri altın harflerle yazıyor ve yazmaya da devam edecek. Sizin bugün Türk sporu için dökeceğiniz ter, yarın bu aziz millete daha aydınlık, enerji dolu daha güzel günler getirecek. Türkiye olimpiyatlarda rekorlar kırdıkça sizlerin de adı anılacak. Yeni Türkiye Yüzyılı, Türkiye'nin sporda zirvesinin yüzyılı, yıldızlaşmanın yüzyılı olacaktır. Sizlerin omuzlarında yükselecek bu yıldızlaşma.'Hiçbir zaman yılmadan çalışacaklarının altını çizen Bakan Kasapoğlu, 'Neye ihtiyaç gerekliyse lütfen bizlere raporlayın. Bu raporlara her zaman açığız. Güçlü bir iletişim, sağlıklı bir iletişim var bu işin en temelinde. Birbirini tanımayan, dinlemeyen, anlamayan bireylerin herhangi bir sorunu tespit etmesi ve çözmesi çok zor bir durum. Hep birlikte çok iyi bir iletişim kuracağız. Bu salonlar, güzide tesisler, mükemmel altyapı sizlere emanet. Bizler elbette bu güçlü altyapının daha da güçlenmesi adına çalışmaya devam edeceğiz. Bu tesislerin bir dakika bile boş olması da vebaldir. Burayı kadınlarla, gençlerle dolduracağız.' şeklinde konuştu.Her antrenörün en az 300'e yakın sporcuyla iletişim kurması gerektiğinin altını çizen Kasapoğlu, 'Türkiye'nin yüzyılının başında, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Türk sporunun mührünü en güçlü şekilde vuracağız.Gönlümüz, yolumuz bir. İnancımız, çabamız, ay yıldızın en yüksekte dalgalanması adına mücadele ortaya koyacağız.' diyerek sözlerini tamamladı.