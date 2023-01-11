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11 Ocak hava durumu: İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 11 Ocak hava durumu tahminleri açıklandı. İstanbul ve İzmir'in de aralarında olduğu illere yağış beklendiği duyuran Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava sıcaklıklarının, yağışlı hava ile birlikte batı kesimlerde 2 ila 5 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Ekleme: 11.01.2023 - 09:34 Güncelleme: 11.01.2023 - 09:37 / Editör: Ozge Selin
11 Ocak hava durumu: İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!
Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri raporunu yayınlandı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege'nin Yüksekleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 6°C, 10°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 8°C, 13°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ 11°C, 13°C
Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 6°C, 9°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, güney kesimlerinde şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR 10°C, 15°C
Çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA 5°C, 12°C
Çok bulutlu, il genelinde kuvvetli, iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Torosların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, iç kesimlerde 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 4°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 12°C, 15°C
Çok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA 4°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra aralıklı Eskişehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 2°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 2°C, 6°C
Çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur sağanak yağışlı

KAYSERİ -6°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 0°C, 6°C
Çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı, batısının çok bulutlu bu gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU 0°C, 10°C
Çok bulutlu

KASTAMONU -3°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 10°C, 15°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 10°C, 16°C
Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 7°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

TOKAT -2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 5°C, 13°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI -11°C, 5°C
Az bulutlu

ERZURUM -11°C, 4°C
Az bulutlu

MALATYA -5°C, 7°C
Az bulutlu

VAN -11°C, 4°C
Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -4°C, 9°C
Az bulutlu

GAZİANTEP -1°C, 10°C
Az bulutlu

SİİRT 0°C, 8°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 12°C
Az bulutlu
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