11 Ocak hava durumu: İstanbul ve birçok ile sağanak uyarısı!

Meteoroloji'nin son dakika hava durumu tahminleri raporunu yayınlandı. Son hava durumu değerlendirmelerine göre Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde görülecek yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Ülkenin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Mersin, Karaman, Eskişehir ve Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, İç Ege'nin Yüksekleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Ege ve Batı Akdeniz ile Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak, batı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Tekirdağ, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.EDİRNE 6°C, 10°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.İSTANBUL 10°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKIRKLARELİ 8°C, 13°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıKOCAELİ 11°C, 13°CÇok bulutlu ve sağanak yağışlıÇok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölge genelinde kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölge genelinde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) ve zaman zaman fırtına (70-90 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 1°C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.DENİZLİ 6°C, 9°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli, güney kesimlerinde şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıİZMİR 10°C, 15°CÇok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuvvetli olması bekleniyor.MUĞLA 5°C, 12°CÇok bulutlu, il genelinde kuvvetli, iç ve doğu kesimlerinde zaman zaman şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Mersin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, gece saatlerinden sonra Batı Torosların yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması beklenen yağışların, Batı Akdeniz'de kuvvetli, Antalya çevreleri ile Isparta'nın güney ve Burdur'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması, iç kesimlerde 1200 m üzeri rakımlı yerlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.ADANA 4°C, 17°CParçalı ve az bulutluANTALYA 12°C, 15°CÇok bulutlu, kuvvetli ve yer yer şiddetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlıISPARTA 4°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli olması bekleniyor.MERSİN 8°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bugün (Çarşamba) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, batısının çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra aralıklı Eskişehir ve Karaman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA 2°C, 8°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 2°C, 6°CÇok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra aralıklı yağmur sağanak yağışlıKAYSERİ -6°C, 10°CParçalı ve az bulutluKONYA 0°C, 6°CÇok bulutluParçalı, batısının çok bulutlu bu gece saatlerinden sonra Düzce çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın, Bolu çevrelerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.BOLU 0°C, 10°CÇok bulutluKASTAMONU -3°C, 10°CParçalı ve az bulutluSİNOP 10°C, 15°CParçalı bulutluZONGULDAK 10°C, 16°CÇok bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA -1°C, 11°CParçalı ve az bulutluSAMSUN 7°C, 16°CParçalı ve az bulutluTOKAT -2°C, 12°CParçalı ve az bulutluTRABZON 5°C, 13°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.AĞRI -11°C, 5°CAz bulutluERZURUM -11°C, 4°CAz bulutluMALATYA -5°C, 7°CAz bulutluVAN -11°C, 4°CAz bulutluAz bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.DİYARBAKIR -4°C, 9°CAz bulutluGAZİANTEP -1°C, 10°CAz bulutluSİİRT 0°C, 8°CAz bulutluŞANLIURFA 2°C, 12°CAz bulutlu