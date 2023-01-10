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Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 şüpheli gözaltında

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Uşak genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen 'Kökünü Kurutma' operasyonlarında 120 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 şüpheli gözaltında
Ekleme: 10.01.2023 - 08:54 Güncelleme: 10.01.2023 - 08:55 / Editör: Ozge Selin
Uşak'ta 'Kökünü Kurutma' operasyonu: 120 şüpheli gözaltında
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Uşak'ta başlatılan Kökünü Kurutma Operasyonu'na ilişkin bilgi verdi.

Bakan Soylu, 33'üncüsü düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu'na 609 polis ve jandarmanın katıldığını açıkladı.

Operasyonda 120 şüpheli yakalandı
127 hedefe yönelik düzenlenen operasyonda 120 şüphelinin gözaltına alındığını açıklayan Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

'Tüm güvenlik güçleri olarak hem jandarma hem emniyet hem sınırlarda Mehmetçiklerimiz hem de gümrük muhafaza, sahil güvenlik büyük bir mücadeleyle uyuşturucunun kökünü kazıtmakta kararlıyız. Bir taraftan arzla mücadele ediyoruz, bir taraftan da devletimizin bütün kurumları rehabilitasyon ve tedaviyle de mücadele ediyorlar. İnanıyoruz ki çalışacağız, gayret göstereceğiz ve inşallah galip de geleceğiz.'

'Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyeceğiz'
Terörle olduğu gibi uyuşturucuyla mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayan Soylu şu ifadeleri kullandı:

'Avrupa ve Amerika bu konuda pes etmişken, uyuşturucuyu her biri farklı olmakla birlikte çeşitli miktarlarda serbest bırakmışken sadece büyük uyuşturucu operasyonlarıyla buna yönelik anlayış sergilerken biz hem büyük uyuşturucu operasyonları yapıyor hem de aynı zamanda uyuşturucunun dağıtım kanallarını çökertmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle milletimiz bize inansın ve itimat etsin. Nasıl terör de terörün kökünü kurutmak için büyük bir mücadele ortaya koymuşsak, koyuyorsak bu irademizi hala devam ettiriyorsak aynı şekilde uyuşturucuda da inşallah galip gelen biz olacağız. Buna olan inancımız da tamdır. Gençlerimizi, çocuklarımızı, ailelerimizi uyuşturucunun pençesine teslim etmeyiz, etmeyeceğiz. Kökünü Kurutma Operasyonlarımız ülkemizin her noktasında devam edecek. Özellikle gençlerimize musallat olan bu uyuşturucu illetinden kurtarmak için büyük bir mücadele ortaya koyacağımızı bilmenizi isterim.'.
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