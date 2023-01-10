Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Kılıçdaroğlu, "Beşli çetenin hamsisi, tahsildarı, pazarlamacısı" ifadeleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı bir davayı daha kazandı.
Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz dönemlerde çoğu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle tazminat ödemek durumunda kalmıştı.
"Beşli çetenin hamsisi, tahsildarı, pazarlamacısı"
Tazminat ödemeyi alışkanlık haline getiren Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Beşli çetenin hamsisi, tahsildarı, pazarlamacısı" sözleri ile yargılandı.
Ankara 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından görülen davada karar çıktı.
50 bin TL ödeyecek
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yeniden 50 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkum edildi.
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