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Bakan Soylu duyurdu: Taksim'deki kalleş saldırıda kritik isim yakalandı

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Taksim'de gerçekleştirilen kalleş saldırıya ilişkin "Saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi." açıklamasında bulundu. Terörle mücadele operasyonlarına da değinen Bakan Soylu, Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bölgede sadece 3 teröristin kaldığını söyledi.

Ekleme: 10.01.2023 - 23:04 Güncelleme: 10.01.2023 - 23:10 / Editör: Ozge Selin
Bakan Soylu duyurdu: Taksim'deki kalleş saldırıda kritik isim yakalandı
Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir televizyon kanalının canlı yayın programına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin yaptığı açıklamada Gabar'da 4 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"ŞİMDİ 3 KALDI"

İçişleri Bakanı Soylu, "Gabar'da 2'si gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Gabar dağında 7 terörist vardı 4'ü gitti şimdi 3 kaldı." ifadelerini kullandı. Bakan Soylu, Cudi Dağı'nın ise terörden temizlendiğini sözlerine ekledi.

Bakan Soylu duyurdu: Taksim'deki kalleş saldırıda kritik isim yakalandı

"ARALIK AYINDA 11 TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Kış aylarında eskiden operasyon yapılmadığını dile getiren Bakan Soylu "Türkiye'nin dağlarında Aralık Ocak Şubat aylarında eskiden operasyon yapmak adet değildi. Biz Aralık ayında 11 terörist etkisiz hale getirdik, 2 terörist teslim oldu." dedi.

TAKSİM'DEKİ BOMBALI SALDIRI

Bakan Soylu, 13 Kasım Pazar günü İstiklal Caddesi'nde gerçekleştirilen hain saldırıya ilişkin "Taksim İstiklal Caddesi'ndeki saldırıyı planlayan Bilal Hassan'ın kaçışına yardım eden kişi Bulgaristan'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye teslim edildi." ifadelerini kullandı.


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