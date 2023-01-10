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Beyaz Gazete
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ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...

ABD ikinci gizli belge skandalı ile sarsıldı. Trump'ın malikanesinde çıkan çok sayıda gizli belegenin ardından bu kez de ABD Başkanı Joe Biden'ın kişisel ofisinde çıkan gizli belgeleri gündeme bomba gibi düştü.. Belgelerin 2 Kasım 2022'de, "kilitli bir dolapta" bulunduğunu belirtilirken Beyaz Saray sessizliğini bozdu...

ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...
Ekleme: 10.01.2023 - 09:35 Güncelleme: 10.01.2023 - 09:39 / Editör: Ozge Selin
ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...
ABD bir kez daha gizli belge skandalı ile sarsıldı. Bu kez Biden'in kişisel ofisinden çıkan belgeler üleyi karıştırdı. 'Kilitli bir dolapta' bulunan ve Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait 'gizli belgeler' tepkileri de beraberinde getirdi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eski kişisel ofisinde başkan yardımcılığı yaptığı dönemden kalma, devlete ait 'gizli belgeler' bulundu.

Biden'ın danışmanlarından Richard Sauber, Biden'ın, kurucusu olduğu Penn Biden Merkezi'ndeki kişisel ofisinde, 2009-2017 yılları arasındaki başkan yardımcılığı görevi sırasından kalan bazı 'gizli bilgiler içeren az sayıda belgenin' bulunduğunu kaydetti.

ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...

KİLİTLİ DOLAPTA BULUNDU

Belgelerin 2 Kasım 2022'de, 'kilitli bir dolapta' bulunduğunu söyleyen Sauber, belgeler bulunur bulunmaz Biden'ın kişisel avukatlarının, Beyaz Saray ve devletin ulusal arşivlerle ilgili kurumlarıyla iletişime geçtiğini ifade etti.

İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA

Beyaz Saray yetkilileri, Adalet Bakanlığının söz konusu belgeleri incelemeye aldığını duyurdu.

TRUMP'I SORUMSUZLUKLA SUÇLAMIŞTI

Diğer yandan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evinden çıkan gizli belgeleri eleştiren Biden'ın ofisinden benzer şekilde gizli belgelerin çıkmasına Cumhuriyetçi Parti üyeleri tepki gösterdi.

CNN televizyonuna konuşan Cumhuriyetçi siyasetçi James Comer, Biden'ın kişisel ofisinden gizli belgelerin çıkmasının ironik olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

'Başkan Biden, (eski) Başkan Trump'ın yanlışlıkla gizli belgeleri kendi konutuna veya herhangi bir yere götürmesini çok eleştirdi ve şimdi öyle görünüyor ki kendisi de aynısını yapmış olabilir.'

Biden, FBI ajanlarının 8 Ağustos'ta Trump'ın Palm Beach'teki Mar-a-Lago malikanesinde yaptıkları aramada gizli belgelerin bulunması üzerine, 'Biri nasıl bu kadar sorumsuz olabilir?' yorumunu yapmıştı.

ABD bu skandalla sarsıldı! Biden'ın ofisindeki kilitli dolaptan çıktı! Beyaz Saray sessizliğini bozdu...
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