227 Afgan, Kocaeli'den ülkelerine gönderildi

Yurt genelinde, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları aralıksız sürüyor.Son dönemde artan denetimlerde yakalanan kaçak göçmenler, ülkenin çeşitli havalimanlarından ülkelerine gönderiliyor.Bu kapsamda Kocaeli ve çevredeki illerde kaçak göçmenler tespit edildi.Göçmenler, Kocaeli İl Göç İdaresi Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne getirildi. Öte yandan aralarında 5 Ocak günü Kartepe ilçesinde tır kasasında yakalanan 150 göçmenin de yer aldığı belirlendi.Afganistan uyruklu 227 kaçak göçmen, bugün İstanbul Havalimanı'ndan uçakla Kabil'e gönderildi.Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ocak 2022'den bu yana İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezinden 6 bin 326 düzensiz göçmen ülkelerine gönderildi.