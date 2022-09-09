DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi Al Sumaidai tutuklandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütü DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını açıkladı.TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİDEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticilerinden 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.ADLİYEYE BÖYLE SEVK EDİLDİ'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin adliyeye sevk edildiği anlar ortaya çıktı.YENİ DETAYLAR ORTAYA ÇIKTI!Yakalanan 'Abu Zeyd / Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri'nin saha çalışmasıyla yakalanan teröristin 'Aşiret' olan ailesinin ticaretle uğraştığı ve terör örgütü DEAŞ'ın kuruluşundan itibaren terör örgütü içerisinde üst düzey sorumlu olarak faaliyetler yürüttüğü ifade edildi.Terör örgütü DEAŞ'ın üç kişilik sözde 'Yürütme Komitesi' tarafından terör örgütü DEAŞ içerisinde önce 'Kadı' yapıldığı, terör örgütü içerisinde sözde mahkemelere girip çıktığı, ardından 'Kadıların Eğitimcisi' olarak atandığı, ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Eğitim Bakanı olduğu, daha sonra da terör örgütü DEAŞ'ın sözde 'Adalet Bakanı' olarak atandığı belirlendi. Terör örgütü DEAŞ'ın 'İdeolojik Beyni' olduğu ifade edilen terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin El Bağdadi ve Kureyşi'nin 'Hocası' olarak kendilerine dersler verdiği belirtildi.Irak'ta fedailerle dolaştığı ifade edilen, perukla ve gözlükle kamufle olmaya çalıştığı tespit edilen fakat İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanan Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin verdiği talimatlarla binlerce insanın katledilmesinden sorumlu olduğu ifade edildi.'ABU ZEYD/ÜSTAD ZEYD' KOD ADLI TERÖRİST BASHAR HATTAB GHAZAL AL SUMAİDAİ TÜRKİYE'DE YAKALANDIBaşkan Erdoğan, Balkanlar ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerle gerçekleştirdiği söyleşide, Emniyet Genel Müdürlüğü ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının terör örgütü DEAŞ'a yönelik önemli bir operasyona imza attığını ve DEAŞ'ın en önemli sözde üst düzey yöneticileri arasında bulunan 'Abu Zeyd/Üstad Zeyd' kod adlı terörist Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin Türkiye'de yakalandığını duyurdu.'BAĞDADİ VE KARDAŞ'TAN SONRA DEAŞ'IN EN ÖNEMLİ YÖNETİCİLERİNDEN'Bu teröristin terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir El Bağdadi ve ondan sonraki elebaşı Abdullah Kardaş'ın öldürülmesinden sonra örgüt içinde en önemli üst düzey yöneticilerden biri olduğuna dikkati çeken Başkan Erdoğan, şöyle devam etti:'Uluslararası raporlarda ve BM Güvenlik Raporu'nda da bu teröristin DEAŞ terör örgütünün üst düzey yöneticilerinden olduğu bilgileri yer alıyordu. Sorgusunda da örgüt içerisinde sözde kadılık, sözde eğitim bakanlığı ve adalet bakanlığı yaptığı yönünde kendi beyanları bulunuyor. Bu teröristin uzunca bir süredir Suriye ve İstanbul'daki bağlantıları takip ediliyordu ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapacağı yönünde istihbari bilgiler edinilmişti. Ve bu terörist, Emniyet İstihbarat, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin başarılı operasyonuyla yakalandı. İstanbul emniyet birimlerince teröristin sahte kimlik kullandığı ve kılık değiştirdiği belirlendi.'Başkan Erdoğan, yakalanan DEAŞ'lı teröristin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün sorgulamasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla adli makamlara sevk edildiği bilgisini verdi.BM GÜVENLİK KONSEYİNİN RAPORUNDA DA 'DEAŞ YÖNETİCİSİ' OLDUĞU BELİRTİLMİŞTİYakalanan DEAŞ'lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai'nin terör örgütünün yönetiminde yer aldığı, 11 Temmuz 2022'de yayımlanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 30. Olağan Raporu'nda da geçiyordu.Raporda, '3 Şubat'ta DEAŞ lideri Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Salbi'nin Türkiye sınırına yakın Atmah'ta ABD öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda öldürüldüğü; 10 Mart'ta DEAŞ'ın al-Salbi'nin ölümünü ikrarla yerini Abu l-Hassan al-Hashemi al-Qurashi'nin alacağını açıkladığı; Abu al-Hassan'ın gerçek kimliği henüz belirlenmemiş olmakla birlikte, üye devletler arasında bu kişinin yüksek ihtimalle Iraklı Bashar Khattap Ghazal Al-Sumaidai olabileceğinin değerlendirildiği' ifadelerine yer verilmişti.