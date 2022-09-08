  • USD: 18,22 - 18,25
  • EURO: 18,22 - 18,25
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar etti

Tiyatro ve sinema oyuncusu Ali Sürmeli'nin Kocaeli'nin Derince ilçesinde yaşayan annesi Akçe Sürmeli (82), evinin bahçesinde yaşamına son verdi.

Ekleme: 8.09.2022 - 14:46 Güncelleme: 8.09.2022 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi intihar ettiOlay, sabah saatlerinde, Derince ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Evinde bakıcısıyla yaşadığı öğrenilen Akçe Sürmeli, bahçesinde intihar etti.

BAKICISI GÖRDÜ

Bu sırada Sürmeli'yi gören bakıcısı, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede eve gelen ekipler, yaptıkları kontrolde, Akçe Sürmeli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından Akçe Sürmeli'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, soruşturma başlatıldı.


Meral Akşener'in açıklamalarına HDP'den cevap geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor...
Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdopan'dan önemli açıklamalar...
Fatih Altaylı adaylık iddiası olan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
Semra Güzel'in kaçış planı: Fuhuş şebekesinin peşine takılmış
İsmail Saymaz 'İstanbul ve Ankara’yı AK Parti kazanıyor' paylaşımını sildi
Fransa'nın terörle kirli işbirliği: Paris saldırısını yöneten DEAŞ'lı teröristi Lafarge'a CEO yaptılar
Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı
Şirin Payzın'dan 6'lı masaya tepki
Fatih Portakal Türkiye'yi Yunanistan'a karşı savaş çıkarmaya çalışmakla suçladı
Yavaş'tan adaylığının üstünü çizen Kılıçdaroğlu'na karşı hamle: Kendi konuşması bitince yayını kestirdi
Şahan Gökbakar'dan 6'lı masaya: Masa değil ganyan
Akaryakıt fiyatlarına indirim geldi
CHP'deki 'TOSUNCUK' vakasında ikinci perde! 20 yıl hapsi isteniyor
Mersin’deki orman yangını devam ediyor! 110 konut tahliye edildi...
CHP eski Milletvekili Berhan Şimşek anlattı! 'HDP'ye fırsat verelim itmeyelim'
Balkan turunda üçüncü durak! Cumhurbaşkanı Erdoğan Hırvatistan'a gitti...
ABD'de dün yapılan ön seçimleri Trump'ın adayı kazandı!
Sıla Şentürk'ü öldüren cani cinayet işlediğini kabul etti! 'Beni başkası ile aldattığını söyledi'
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bu pazar bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

İstanbul'un birçok ilçesinde 3 günlük elektrik kesintisi

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almaktan vazgeçme sebebi ortaya çıktı

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

iPhone 14 modellerinin Türkiye fiyatları belli oldu

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum

Otobüs çarptı, kaldırıldığı hastanede karnından 7 kilo kitle çıkartıldı: İyi ki çarpmış diye dua ediyorum