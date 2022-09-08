Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BURSA °C, 30°CParçalı ve az bulutluEDİRNE °C, 30°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 28°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ °C, 34°CAz bulutlu ve açıkİZMİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkMUĞLA °C, 32°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 34°CAz bulutlu ve açıkISPARTA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 25°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluKONYA °C, 25°CAz bulutlu ve açıkYOZGAT °C, 22°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 24°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 28°CParçalı ve az bulutluKASTAMONU °C, 24°CParçalı ve az bulutluSİNOP °C, 25°CParçalı bulutluParçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 27°CParçalı bulutluARTVİN °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıSAMSUN °C, 23°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıTRABZON °C, 24°CÇok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlıAz bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.ERZURUM °C, 24°CParçalı bulutluKARS °C, 20°CParçalı bulutluMALATYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 25°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 35°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 34°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 35°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 34°CAz bulutlu ve açık