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Meteoroloji'den hava durumu uyarısı

Meteoroloji 8 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Ancak İstanbul başta olmaz üzere, Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgesi için önümüzdeki günlerde sağanak yağış etkili olacak.

Ekleme: 8.09.2022 - 09:28 Güncelleme: 8.09.2022 - 09:41 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu

ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
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