Meteoroloji'den hava durumu uyarısı
Meteoroloji 8 Eylül hava durumu raporunu yayımladı. Rapora göre yurt genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Ancak İstanbul başta olmaz üzere, Trakya, Marmara ve Karadeniz bölgesi için önümüzdeki günlerde sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın; Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, bölgenin kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
YOZGAT °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı bulutlu
ARTVİN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 23°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 24°C
Çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın; bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 20°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık