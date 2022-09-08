Mersin yangınından güzel haber: Alevler kontrol altına alındı

Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi'nde dün Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı.Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı.Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi.Mersin'in Gülnar ilçesinde dün sabah başlayan ve rüzgarın da etkisiyle Silifke ilçesindeki bir mahalleye kadar yayılan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Gülnar'ın Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek Silifke'nin Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayıldı. Mahallede farklı mevkilere sıçrayan yangın nedeniyle bir akaryakıt istasyonu, dinlenme tesisi ve bazı evler tedbir amacıyla boşaltıldı. Bölgede gece boyunca yer ekiplerinin yanı sıra gece görüş ve uçuş sistemli 3 helikopterle yangına müdahale edildi. Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de hava ve yer ekiplerinin müdahalesi sürüyor.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki ve Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan ve diğer ilgililer, yangın bölgesinde incelemede bulundu, ekiplerin çalışmasını takip etti.Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek verdi.Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan ve Silifke ilçesine bağlı bir mahalleye kadar yayılan yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı. Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede, Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler de söndürme çalışmalarına destek verdi.Yeşilovacık Mahallesi'ndeki farklı noktalara sıçrayan yangına sabah saatlerinde de havadan ve karadan müdahale sürüyor.Yangın nedeniyle ulaşıma kapatılan Mersin-Antalya kara yolu da trafiğe açıldı.Tarım ve Orman Bakanlığı, devam eden yangında son duruma ilişkin açıklamada bulunmuştu.Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Mersin ili Gülnar ilçesi Büyükeceli mevkiinde saat 07.13'te başlayan orman yangınına saat 07.20 itibarı ile ilk müdahale yapılmıştır.Yangını kontrol altına alma çalışmaları; 11 uçak, 29 helikopter (9 adet Milli Savunma Bakanlığı, 5 adet İçişleri Bakanlığı Rezerv Güç), 138 arazöz, 15 dozer ve 850 personel ile devam etmektedir. Orman yangınında 5 Orman Genel Müdürlüğü personeli yaralanmış olup, tedavileri yapılmak üzere sağlık kurumlarına sevk edilmiştir' ifadelerine yer verilmişti.Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, CNN TÜRK canlı yayınına bağlanarak 'Mersin-Antalya Karayolu'nda ulaşım sağlandı. Yangın tamamen kontrol altına alınamadı. Akkuyu Nükleer Santral inşaatını tehdit etmiyor. Rüzgar şiddetli, zaman zaman da yön değiştiren bir rüzgar var. Bu çalışmaları güçleştiren bir unsur. Yaz aylarını geride bırakmış olsak da yangının mevsimi olmaz aslında, şartlar oluştuğunda her mevsimde yangın oluşur. Maalesef yüzde 90'ı insan ihmaliyle çıkan yangınlar. Yangının sebebiyle alakalı emniyet birimleri çalışmalarını sürdürüyorlar' ifadelerini kullandı.Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgede 30 ev tedbiren boşaltıldı, iki lise barınma yeri olarak hazırlandı.Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Veysel Tiryaki, ”Mersin'deki orman yangını bu saat itibariyle kontrol altına alındı” dedi. Tiryaki, sabotaj ihtimali var mı? sorusuna, 'Sabotaj şüphesi araştırılıyor. Şuan elimizde net bir bilgi yok. İncelemelerimiz sürüyor' dedi.Mersin'in Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkisindeki ormanlık alanda dün sabah henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmıştı.Kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu bölgedeki yangını söndürme çalışmalarına Mersin'in yanı sıra Adana, Antalya, Karaman ve Konya'dan ekipler ile uçak ve helikopterler destek vermişti.Yangın, akşam saatlerinde Silifke ilçesi Hırmanlı Mahallesi'ne kadar yayılmıştı. İki ilçede etkili olan yangın nedeniyle tedbir amaçlı 303 konut boşaltılmış, 790 kişi tahliye edilmişti.