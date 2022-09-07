Ordu'da ahşap kulübe çatısında erkek cesedi bulundu

Olay, ilçeye bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tuncay Yağızoğlu'ndan (46) haber alamayan yakınları, kendi imkanlarıyla arama çalışması başlattı. Vatandaşların da yardımıyla süren çalışmaların neticesinde fındık bahçesinde bulunan ahşap kulübenin çatısında Yağızoğlu'nun hareketsiz yattığını görenler, durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.Olay yerine Ordu İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları incelemelerde ise Tuncay Yağızoğlu'nun kafasında açık yara olduğu, yabani hayvan saldırısına uğraması sonucu ağır yaralanarak hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.