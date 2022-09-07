Eren Abluka-31 Operasyonu'nda 2 terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ülke sınırlarındaki terör faaliyetlerini ve yapılanmalarını sonlandırmak için başlatılan Eren operasyonları devam ediyor.Bu kapsamda başlatılan operasyonlardan güzel haberler gelmeye devam ediyor.Mardin'in Nusaybin ilçesinde Eren Abluka-31 Operasyonu başlatılmıştı.Mardin İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu Karma timlerinin katılımıyla başlatılan operasyonda, Ömeryan kırsalında 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan haberde şu ifadelere yer verildi:'Eren Abluka-31 operasyonu kapsamında, Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan kırsalında çıkan silahlı çatışmada 2 terörist silahıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.'