CHP'li tosuncuk şoke etti! Mağdurlar 1 milyar TL'nin peşinde

Piyasayı 1 milyar lira dolandırdığı iddia edilen CHP'den İstanbul milletvekili, ilçe belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı adayı Saim Diken'in mağdur ettiği isimler savcılığa koştu.Diken'e para kaptıran mağdurlar, savcılığa başvurarak dolandırıldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu. Diken'in yurt dışından ucuza altın getirdiği, burada yüklü miktarda karla sattığı ve işlettiği para sonrası faizi mağdurlara anapara ile verme iddiasıyla dolandırıcılık yaptığı ortaya çıktı.Savcılık tarafından 'şüpheli' sıfatıyla ifadeye çağırılan Saim Diken, aile dostlarından ve yakın çevresinden para toplayarak çalıştırdığını ve 3 ayda bir kar dağıttığını öne sürdü. Diken, 'Benden şikâyetçi olan mağdurların paralarını işlettim ve kar adı altına aldığım parayı fazlasıyla iade ettim. Kimseyi dolandırmadım' diyerek kendisini savundu.Mağdur isimlerden özel bir bankada müdür olan Bayram Göbel, 'Kendisine güvendim. Yurtdışından altın getirdiğini ve yurt içinde satarak büyük paralar kazandığını isterse bu konuda kendisine yardımcı olabileceğini söyledi.Bir süre sonra paramızı geri istedik paranın yurtdışında blokeli olduğunu söyledi. Hatta özel bir bankanın sahibinin kendisine 4 milyon Euro para verdiğini o paradan da faiz alacağımızı söylemişti biz ondan da vazgeçmemize rağmen bize paramızı iade etmedi' dedi.Mağdurlardan Galip Meydan da aynı yöntemin kendisine uygulandığı belirterek, 'Kendisine 1 milyon 300 bin lira para verdim. Kar payını düzgünce ödedi. Ardından paramın tamamını istediğimde kendisine ulaşamadım. Milyonlarca lira verdik geri alamadık' diye konuştu.Mağdur Pembe Hokka ise Diken'i CHP Eyüp ilçe Başkanlığında faaliyet göstermesi nedeniyle tanıdığını ve aynı vaatleri kendisine de aktarması nedeniyle inandığını aktararak, 'Kendisine 500 bin lira para verdim. İlk zamanlarda bana 30 bin Türk lirası gibi bir kar payı ödedi ardından herhangi bir ödeme yapmadı' dedi.56 yaşındaki Saim Diken, CHP'de aktif olarak görev yapan bir isimdi. İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı oldu. Seçilemeyince 2019 yerel seçimlerinde Eyüpsultan Belediye Başkan aday adayı, 2020'de Eyüpsultan CHP İlçe Başkan Adayı oldu. Ancak çok az bir oy farkıyla yine seçilemedi.Diken, iddiaya göre CHP içerisinde girdiği her yarıştan mağlup ayrılırken, CHP'li bazı milletvekilleri, İl Başkanları ve yardımcıları, Belediye Başkanları, Meclis üyeleri ve partili müteahhitlerden tüm bu seçim çalışmaları sırasında yaklaşık 1 milyar topladığı öne sürüldü.