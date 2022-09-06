Arap Birliği toplantısında gerginlik! Libya dışişleri bakanı başkan seçilince Mısırlı bakan toplantıyı terk etti!

Arap Birliği'nin dışişleri bakanları düzeyindeki 158'inci olağan toplantısı, Mısır'ın başkenti Kahire'de başladı.Mısır, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Dışişleri Bakanı Necla el-Menguş'un başkanlığa seçilmesi üzerine toplantıyı terk etti.'BİR SONRAKİ TOPLANTI LİBYA DA YAPILMALI'Menguş toplantının açılışında yaptığı konuşmasında, Arap Birliği dışişleri bakanlarının bir sonraki istişare toplantısının Libya'nın başkenti Trablus'ta yapılması çağrısında bulundu.Bakan Menguş, ülkesinde yıllarca süren bölünme ve savaşlardan sonra Libya'nın tekrar Arap Birliği dışişleri bakanları toplantısını yönetmesini destekledikleri için mevkidaşlarına teşekkür etti.Arap Birliği, bugün mevcut oturumun başlamasından önce 'uzlaşılmış bir pozisyonu aydınlığa kavuşturmak' amacıyla Kahire'de bir istişare toplantısı düzenlendiğini açıkladı.Arap Birliği tarafından yapılan açıklamada, istişare toplantısının Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın huzurunda basına kapalı olarak gerçekleştirildiği belirtilirken, toplantıya katılım veya sonuçları hakkında ayrıntılara yer verilmedi.Bu bağlamda, Arap Birliği tarafından yapılan ayrı açıklamalara göre, Arap Birliği dışişleri bakanlıklarına bağlı iki komite, İsrail'in Kudüs'teki icraatlarına karşılık vermek ve İran kriziyle ilgili gelişmeleri takip etmek için iki toplantı yaptı.Lübnan'dan sonra Arap Dışişleri Bakanları Konseyi 158. Dönem Başkanlığı'nı Libya devralmıştı.