Rusya Avrupa'ya doğal gaz hattını kapattı

Rusya, yaptırımlar kalkana kadar Avrupa'ya gaz akışını durdurdu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım'la ilgili sorunların Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle yaşandığını anlatan Peskov, 'Hattaki destek üniteleri yaptırımlar nedeniyle ortadan kalktı ve tüm yük tek bir üniteye bindirilmişti ve bu ünitenin de ciddi bir bakıma ihtiyacı var.' dedi.Financial Times'ta yer alan habere göre; Kuzey Akım'dan sevkiyatların, yaptırımların kalkması halinde tekrar başlama ihtimaline yönelik bir soruyu yanıtlayan Peskov, 'Kesinlikle. Yaptırımlar, hatta bakım yapmamızı, uygun yasal garantiler olmadan sevkiyat yapmamızı, yasal garantiler vermemizi engelliyor. Durumu mevcut hale getiren, Batılı devletlerin dayattığı bu yaptırımlardır.' diye konuştu.Gazprom daha önce teknik bir arıza nedeniyle Nord Stream 1'deki akışları durdurduğunu söylemişti ancak yeni gelen açıklama ile gaz akışının yaptırımları kaldırılıncaya kadar verilmeyeceği duyuruldu.Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli gaz kontrat fiyatı, 2 Eylül Cuma günü 214,66 eurodan kapanırken Doğalgazın megavatsaat fiyatı bugün güne 275 eurodan başladı ve 12.40 itibarıyla 270,23 eurodan işlem görerek yüzde 26'dan fazla artış gösterdi.