Adana'da omuz atma kavgası: 1 ölü 2 tutuklu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde Şakir Arım ile Mithat Arım (42), ağabeyleri Cahit Arım'ın (45) evinde yemek yedikten sonra kıraathaneye gitti.Arım kardeşler sokakta yürürken Şakir Arım, karşılarından gelen Ali Yalçın ile çarpıştı.Telefonu yere düşen Yalçın'ın,demesi üzerine tartışma çıktı. Sokaktaki sesleri duyan Yalçın'ın arkadaşları Akın Emerci ile Kerem Y.'nin (27) de gelmesiyle tartışma kavgaya dönüştü.Yalçın ile Emerci'nin darbettiği Şakir Arım, düşerek başını asfalta çarptı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, Şakir Arım ise ağabeyleri tarafından Balcalı Hastanesi'ne götürüldü.Hayati tehlike kaydıyla tedaviye alınan Arım, 24 Ağustos'ta doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüpheliler, polisin operasyonuyla gözaltına alındı.