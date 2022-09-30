Yerli otomobil TOGG'da müthiş gelişme... Bolu'da kuruldu!

2023 yılında yollara çıkacak olan Türkiye'nin otomobili TOGG için şarj istasyonları kurulmaya başlandı.Yerli ve milli imkanlar dahilinde geliştirilen TOGG'un Gemlik Kampüsü 29 Ekim tarihinde seri üretime hazır hale getirilecek.Türkiye'nin yerli ve milli otomobili TOGG için özel üretilen şarj istasyonlarının ilki Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı çıkışında bulunan alışveriş merkezine kurulmaya başlandı.TOGG kurucu ortaklarından Vestel´in Türkiye'de, Trugo'ya özel ürettiği 180 kW gücündeki şarj cihazlarından 6 tanesi ilk kez Bolu'ya kurulurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.Şarj üniteleri için trafo istasyonu kurulurken yan yana şekilde 6 Trugo şarj istasyonunun da montaj çalışmaları büyük ölçüde tamamlanarak son şeklini aldı.Trugo ile elektrikli araç kullanıcıları yüksek performanslı şarj altyapısıyla, kesintisiz bir deneyim yaşayacak