Tatil dönüşü doyasıya eğlence İllüzyon Müzesi’nde!

İstiklal Caddesi Narmanlı Han’da 2019 yılından bu yana hizmet veren İllüzyon Müzesi İstiklal ve Anadolu Yakası’nın en eğlenceli etkinlik noktası İllüzyon Müzesi Anatolia, ilgi çekici konsept ve deneyim alanlarıyla misafirlerini ağırlıyor ve genç yaşlı demeden herkeste merak uyandırıyor.2015 yılından bu yana dünyada New York, Berlin gibi şehirlerde yoğun ilgi gören İllüzyon Müzesi, İstanbul İstiklal’de Narmanlı Han ve Emaar Avm’de bulunan iki ayrı şubesi ile cazibe merkezi olmaya devam ediyor.İllüzyon Müzesi, ‘Okula Dönüş’ döneminde, Ekim ayı sonuna kadar yapılan tüm rezervasyonlarda geçerli olmak üzere okul gruplarına özel kampanya başlattı. Bu kampanya kapsamında okul grupları avantajlı bilet fiyatlarından her iki müzede de yararlanabiliyor.Okul grupları için “www.museumofillusions.com.tr” websitesi üzerinden rezervasyonlarınızı yaptırabilir, online bilet alabilir ve sıra beklemeden illüzyonların dünyasını keşfetmeye devam edebilirsiniz.İllüzyon Müzesi’ni diğer müzelerden ayıran en önemli özelliklerden biri de kişinin kendi yolculuğuna çıkarak illüzyonların bir parçası haline gelmesidir. İnteraktif öğrenme ve eğlenme alanları ile de dikkat çeken müzeler aynı zamanda çocukların yaratıcılıklarını geliştirmesine büyük katkı sağlıyor.İllüzyon Müzesi’nde optik illüzyonlar, hologramlar, etkileşimli illüzyon odaları ve sıra dışı sergi alanları yer almaktadır.• Optik İllüzyonlar: Gözlerinizi ve beyninizi karıştıran şaşırtıcı görüntülerin yer aldığı alanlarda, yanılsamalar duyularımızın hatalı algıladıklarını göstermekte ve dünyaya ilişkin bakışımızın çoğu zaman çarpıtılmış olabileceğini sizlere hatırlatmaktadır.Duvarlarda aklınızı karıştırabilen ve yanlış algı yaratabilen resimlerin yer aldığı alanlarda, gördükleriniz değil görmedikleriniz anlatılmaya ve anlamlandırılmaya çalışılmaktadır. Ziyaretçiler müze içerisinde yer alan interaktif odalarda, bu illüzyon dünyasının bir parçası olmakta ve illüzyonların gerçekliğini deneyimleme fırsatı bulmaktadır.Müzenin konsepti eğlence ilkesine dayanmaktadır. Yerli ziyaretçiler ve turistler için özgün ve benzersiz bir deneyim sunulmaktadır. Çocuklar ve gençler, bir yandan eğlenecek diğer yandan bilimle bir illüzyonun nasıl yaratıldığını öğreneceklerdir. Yetişkinler ise bu eğlenceli dünyada bilimin farklı kullanımlarına tanık olacaklardır.İllüzyon Müzesi her yaştan ziyaretçi için interaktif, sürükleyici ve eğlenceli bir deneyim yaşatmakta ve unutulmaz anlar sunmaktadır.lllüzyon Müzesi’nin en etkileyici yönü ise ziyaretçiler illüzyonların fotoğraflarını rahatça çekebilmekte ve paylaşabilmektedirler.Museum of Illusions İstanbul hakkında:2015 yılında Zagreb’de ilk müzenin açılmasının ardından 4 yıl içinde Berlin, New York, Atina gibi 31 farklı Dünya şehrinde müze deneyiminden fazlasını sunmaya devam eden Museum of Illusions - İllüzyon Müzesi, 16. lokasyonu İstanbul’da kapılarını açtığı Temmuz 2019 bu yana 250.000’den fazla ziyaretçiyi ağırladı. Şu an İstanbul’da Avrupa ve Anadolu yakasında bulunan 2 şubesiyle ziyaretçilerini illüzyonlarla büyülemeye devam ediyor.