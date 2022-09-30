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İzmir’de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir’in Urla ve Karaburun ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 156 düzensiz göçmen, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan yasa dışı geçişleri organize ettiği tespit edilen şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Ekleme: 30.09.2022 - 15:50 Güncelleme: 30.09.2022 - 15:52 / Editör: Ozge Selin
İzmir’de göçmen operasyonu: 156 düzensiz göçmen yakalandı
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde yürütülen çalışmalar çerçevesinde Urla ve Karaburun ilçelerinde bir grup düzensiz göçmen bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda Urla Zeytinler Mahallesi Tatar Köprüsü mevkiinde, 61 Afganistan, 19 Filistin ve 1 Suriye uyruklu olmak üzere toplam 81 düzensiz göçmen yakalandı.

Çalışmalar çerçevesinde, Karaburun Mordoğan Mahallesi Ege Denizi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itmeye maruz bırakılan 58 Yemen, 10 Eritre, 3 Liberya, 2 Kamerun ve 2 Cibuti uyruklu olmak üzere toplam 75 düzensiz göçmen, denizden Sahil Güvenlik Komutanlığı, karadan da Karaburun İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyon sonucu kurtarıldı.

3 organizatör tespit edildi
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilirken, tespit edilen 3 organizatör şüphelisini yakalamak için çalışma başlatıldı.
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