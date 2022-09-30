İstanbul’da DHKP/C operasyonu! 5 kişi gözaltına alındı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C’ye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi “şüpheli” sıfatıyla gözaltına alındı. Örgütün stratejik merkezlerinden biri olarak anılan ve zincirleme zırhlı kapılarla donatılan İdil Kültür Merkezi’ne gerçekleştirilen baskında çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; terör örgütü DHKP-C'ye yönelik operasyon düzenledi. Şişli'de bulunan ve terör örgütü üyelerinin sözde 'Kültür Evi' olarak kullandıkları adreste terör örgütünün sözde Yurt Dışı Merkez Komitesi ile şifreli yazışmaların yapıldığının ve aynı adreste aranan bazı terör örgütü üyelerinin saklandığının tespit edildiği ifade edildi. Kapılarının zırhlı olduğu ifade edilen adreste B.V., C.T., C.K., F.K. ve B.H. isimli beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreste yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Operasyon anları polis kameralarına yansıdı.