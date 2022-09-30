  • USD: 18,52 - 18,55
  • EURO: 18,14 - 18,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den Kiev'e ziyaret!

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'nin, bu hafta Ukrayna'nın başkenti Keiv'i ziyaret ederek Ukraynalı mevkidaşı Oleksii Reznikov ile bir araya geldiği bildirildi.

Ekleme: 30.09.2022 - 22:56 Güncelleme: 30.09.2022 - 22:57 / Editör: Ozge Selin
İngiltere Savunma Bakanı Wallace'den Kiev'e ziyaret!
Ukrayna basınında yer alan haberde, Wallace'nin, Ukrayna'ya artan askeri yardımı görüşmek üzere bu hafta Kiev'i ziyaret ettiği belirtildi.

Haberde İngiltere Savunma Bakanın hangi tarihte Kiev'i ziyaret ettiğine ilişkin detay verilmezken Wallace, Twitter hesabından ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Ukrayna'ya daha fazla askeri yardımı görüşmek üzere bu hafta Kiev'de yakın arkadaşım Oleksii Reznikov'u ziyaret etmekten mutluluk duyuyorum. Rus saldırganlığına karşı mücadelelerine desteğimiz güçleniyor ve 2023 ve sonrasında da devam edecek."
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ilan etti! 'Tarımda yeni bir dönem başlıyor'
Putin'den yeni kararname! 120 bin Rus vatandaşı askere alınacak!
Meral Akşener'den Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı yeni hamle! Partiyi basına kapalı topladı!
Adalet Bakanı Bozdağ: Gizli olan soruşturmanın bilgilerini Sayın Kılıçdaroğlu'na kim iletiyor?
Rusya Devlet Başkanı Putin Kızıl Meydan'da halka seslendi: Bugün özel, tarihi bir gün yaşıyoruz
Karadeniz gazında flaş gelişme! Bakan Dönmez açıkladı: Adım adım ilerliyoruz!
AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Siyasi tarihinde en büyük utanç'
MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
NATO'dan 'ilhak' kararına sert tepki! 'Asla tanımayacağız'
Güçler ayrılığını savunan Akşener yetkileri tek elde topluyor!
Bakan Kasapoğlu duyurdu: 2023 yılı Türk Dünyası Gençlik Başkenti unvanı İstanbul'a verildi
AB ülkeleri gaza tavan fiyat konusunda uzlaşamadı...
KKTC: Rumların silahlanma faaliyetlerine Türkiye ile misliyle karşılık vereceğiz
Vladimir Putin'in ilhak kararı hamlesine Zelenskiy'den yanıt: Ukrayna NATO'ya başvurdu
Tunç Soyer'in 9 Eylül konuşması yargıya taşındı! Osmanlı'yı hain ilan etmişti....
Avrupa Birliği: İlhak edilen 4 bölgenin Rusya'nın parçası olduğunu katiyen kabul etmiyoruz
Rusya'ya katılan 4 bölge töreni düzenleniyor
Yunan spiker Theodoratos: Türk ordusu bizden daha güçlü
İsveç Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı
Kartal’da İBB’nin üst geçit çalışması 6 aydır başlatılmayı bekliyor
Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Doğalgazda ekim tarifesi değişmedi

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji tarih verdi: Kuvvetli sağanak geliyor

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

Sosyal konut projesi: 25 Ekim’de 17 ilde temel atılacak

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

‘N’ harfiyle dolandırıcılık

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Tarihin ilk düzenlenmiş tweeti Twitter'dan geldi: İşte böyle görünecek

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı

Nefes borusundan canlı sinek larvaları çıktı