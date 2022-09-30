Bakan Kurum'dan Türkiye Çevre Ajansı ile ilgili iddialara tepki

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Türkiye Çevre Ajansı üzerinden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın hedef alındığını belirterek, "Çevre Ajansı, Emine Erdoğan Hanımefendi de dahil olmak üzere hiç kimsenin himayesinde değildir ve hiçbir özel şahısla ilgisi yoktur" ifadelerine yer verdi. Öte yandan Bakan Kurum, İddialarla ilgili hukuki sürecin başlatılacağını da bildirdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;



Kamuoyunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Çevre Ajans'ının Emine Erdoğan Hanımefendi himayesinde olduğu yönündeki asılsız, mesnetsiz iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu ortaya çıkmıştır. Daha önce de defaatle belirtildiği üzere; Türkiye Çevre Ajansı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE milletin temsilcilerinin onayıyla kurulmuştur. Kanunla hayata geçirilmiş; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliğine bağlı BİR KAMU İŞTİRAKİDİR.



Dolayısıyla Çevre Ajansı Emine Erdoğan Hanımefendi de dâhil olmak üzere HİÇKİMSENİN HİMAYESİNDE DEĞİLDİR VE HİÇBİR ÖZEL ŞAHISLA İLGİSİ YOKTUR.



7261 sayılı Kanun'da Ajans'ın faaliyet alanı, nasıl çalıştığı, gelirleri açık, net, şeffaf bir şekilde ortaya konmuştur. Asılsız iddiaya konu olan ve Sayıştay raporlarında da belirtilen gelir de, 2021 yılı bütçesinde yer alan, yine kanunun geçici 2. Maddesinde de belirtildiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanunun ek 11 nci maddesi uyarınca tahsil edilen geri kazanım katkı paylarının yüzde 25'ine tekabül eden yasal bir gelirdir.



Çevre Ajansı gelirleri yine kanunda yer aldığı şekilde ajansın faaliyetleri için kullanılmaktadır. Bu faaliyetler ise;



Atık toplama konusunda en verimli uygulamaları hayat geçirerek Depozito İade Sistemi'ni etkin bir şekilde yürütmek



Sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasına ve uygulanmasına katkı sağlamak.



Geri kazanılabilir ürünleri kullanımları sonrası ülke ekonomisine kazandırmak



Çevrenin, doğal varlıklarımızın korunmasına yönelik toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturacak çalışmalar yapmak



İklim değişikliğiyle mücadele, doğal alanlarımızı, denizlerimiz başta olmak üzere su kaynaklarımızı korumak, şehirlerimizi temiz tutmak.



Hal böyleyken kanuni bir işlemi, KANUNA AYKIRI, KEYFİ BİR FAALİYET GİBİ GÖSTERMEK, ÜSTELİK DE BUNU EMİNE ERDOĞAN HANIMEFENDİ HİMAYESİNDE YAPIYOR ALGISI YAYMAK EN HAFİF TABİRİYLE AHLAKSIZLIKTIR.



İddialarla ilgili hukuki süreç başlatılacaktır.