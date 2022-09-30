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AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Siyasi tarihinde en büyük utanç'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de polisevine saldırı düzenleyen teröristin kimliğine ilişkin yaptığı açıklamayı eleştirerek, "PKK'nın açıklamasını referans alarak devletin kurumlarını değil de terör örgütünün açıklamasını referans alarak; öldürülen kişi o kişi değilmiş demesini, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tarihinde en büyük utanç olarak düşünüyorum" dedi.

AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Siyasi tarihinde en büyük utanç'
Ekleme: 30.09.2022 - 19:48 Güncelleme: 30.09.2022 - 20:01 / Editör: Ozge Selin
AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Siyasi tarihinde en büyük utanç'
Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16. Gıda Tarım ve Hayvancılık Teknolojileri Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve çok sayıda davetli katıldı. Programda konuşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine saldırı düzenleyen teröristin kimliği ile ilgili açıklama yapan CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

'BÜYÜK HAKSIZLIK OLUR'

Siyasi partilerin farklı görüşlerde olmalarının demokrasideki en güzel tatlardan biri olduğunu söyleyen Turan, 'Ancak siyasi polemik yaparken, kavga yaparken çok ortak, çok kıymetli değerlerin olması, çok önemli diye düşünüyorum. Bayrağımız, milli güvenliğimiz, sınırlarımız teröre karşı mücadelemiz, bunlar çok hassas konular. Üzülerek söylüyorum ki çok özensiz hazırlanan, 11 sene önce olduğu iddia edilen o raporda, tüm dünyaya bizi, devletimizi, 'gazetecileri hapse atıyorlar' diye şikayet ettikleri rapordaki kişinin aslında gazeteci değil bir terörist olduğunu herkes görmüş oldu.

AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na tepki! 'Siyasi tarihinde en büyük utanç'

İki gün sonra PKK'nın 'bu kişi o değil' demesinden sonra, 'Gördünüz mü bak? Bu o değilmiş' deme ucuzluğunu bir siyasetçiye, bir genel başkana yakıştıramıyorum. Bir defa CHP'nin kendi çalışmasında ölen kişinin, terörist olarak gözükmediği, gazeteci olarak gözüktüğü bir gerçek değil mi? O kişinin bir terörist olduğu bir hakikat değil mi? Efendim, dördüncü yarı paketi çıkmış. O pakete CHP destek oldu. Hatta içeriği genişletilsin diye önerge verdi. Yani hukuk adına atılan adımlar da kimi, nasıl ispat edeceği hukuk konusu olmaz ki. Meclisin konusu olmaz ki. Her suçun bir cezası var. Karşılığı var. Kişi yatmıştır çıkmıştır. Beş yıldır, on yıldır bunu bilemiyor. Bu mahkemenin işi. Ama kişi cezaevindeyken bu terör eylemlerinden dolayı cezaevinde olmasına rağmen.

'Bak gazeteci' derseniz, bunu dünyaya Türkiye'ye şikayet etmek için kullanırsanız, büyükelçilere şikayet ederseniz bu büyük haksızlık olur. Ama daha kötüsü dün PKK'nın açıklamasına referans alarak devletin kurumlarını değil de terör örgütünün açıklamasını referans alarak 'öldürülen kişi, o kişi değilmiş' demesini Kılıçdaroğlu'nun siyasi tarihinde en büyük utanç olarak düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

Turan, başka bir CHP'li yöneticinin Yunanistan konusuyla ilgili yaptığı açıklamaları eleştirerek, 'Bu kişi televizyonda bir gece ansızın gelemezsiniz. Orası Amerika'nın kendi idare ettiği yer demiş' 'Bir gece ansızın gelemezsiniz orada ABD var' demiş. Amerika ilahınız mı? Amerika varsa adım atamaz mı? Türkiye egemenliğinin kayıtsız şartsız millete veren bağımsız bir ülke değil mi? Hani siz emperyalizme karşıydınız? Hani siz egemenliğin yanındaydınız? Nasıl bir açıklamadır? Bir daha çiziyorum altını. Diyor ki ilgili kişi 'Türkiye bir gece ansızın gidemez. Orada Amerika var' diyor. Bundan daha rezil, daha utanç verici bir açıklama olamaz' diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı.

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